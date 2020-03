Adrian Minune, în doliu! Unul dintre colegii lui de breaslă a murit

Stelian Burcă, cunoscut drept Strugurel de la Oradea, a fost un artist cunoscut pentru muzica lui de petrecere. A fost iubit atât de public, câ și de colegii lui de breaslă. S-a stins subit din viață, pe 1 martie, după o petrecere la care a cântat în Olanda. El a suferit un infarct și a murit pe loc.

Astăzi, lăutarul va fi condus pe ultimul drum și va fi înmormântat la cimitirul din Băile Felix.

Peste 1.000 de persoane sunt așteptate la înmormântare

Potrivit apropiaților, la înmormântare sunt așteptate peste 1.000 de persoane. Trupul artistului a fost depus la capela cimitirului din Băile Felix, unde a fost amenajat și un cort de 300 de persoane pentru persoanele care au venit să îți ia rămas bun, potrivit bihon.ro.

Adrian Minune a fost prezent la înmormântarea colegului și prietenului său

Artiști din toată țara au fost prezenți la înmormântare, printre care nu ptea să lipsească Adrian Minune, alături de care a colaborat. (Citeste si: Tragedie în munții Făgăraș. Un turist a decedat şi alţi doi sunt răniţi)

„Suntem alături de colegul si fratele nostru Strugurel toți cei care suferim pentru el. Am venit sa fim langa el acum la rau, la bine am fost cu totii. Suntem langa el. Am cantat impreuna, i-am facut cadou un microfon super. Eram fanul dansului”, a spus Adrian Minune, care a fost prezent la priveghi, potrivit Realitatea.net.