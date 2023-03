Adrian Minune Jr., la testul sincerității! Cum se descurcă tânărul în rolul de unchi, pentru fiica surorii lui, Karmen: "Mi-e frică să stau cu Sofi" | EXCLUSIV

In articol:

Adrian Minune Jr. a stat de vorbă cu WOWbiz și ne-a oferit un interviu de excepție.

Adrian Minune Jr., dezvăluiri din rolul de unchi

Acesta a vorbit despre cum se descurcă în rolul de unchi, ce planuri are pentru anul acesta, dar și cum a reacționat când a aflat că sora lui, Adriana, este însărcinată.

Adrian Minune Jr. este deja unchi pentru Sofi, fiica lui Karmen. Tânărul ne-a recunoscut că o iubește mult pe micuță, dar uneori preferă să nu își asume responsabilitatea dacă se întâmplă ceva cu ea. Atunci când are timp, își petrece ziua cu ea și se bucură de timpul petrecut împreună.

"Sincer îmi e frică un pic să stau cu ea. Se poate întâmpla orice în orice moment și nu pot să răspund. Dar, în rest, e viața mea Sofi, stau cu ea non-stop. Cât pot eu, stau cu ea cel mai mult.", a declarat Adrian Minune Jr.

Adrian Minune Jr., planuri mari pentru 2023

Adrian Minune Jr. este un iubitor al muzicii la fel ca și tatăl său. Anul acesta are planurile bine stabilite și se pune pe primul loc. Vrea să investească în carieră și să atingă culmile succesului.

"Anul ăsta investesc în mine. Atât! Anul ăsta mă pun pe primul loc și investesc în cariera mea.", ne-a mărturisit Adrian Minune Jr.

Cum a reacționat Adrian Minune Jr. când a aflat că Adriana este însărcinată?

Adriana Minune este însărcinată cu o fetiță și toată lumea este în culmea fericirii. Adrian Minune Jr. va deveni unchi pentru a doua oară și este foarte nerăbdător. Acesta ne-a mărturisit că s-a emoționat atunci când a aflat frumoasa veste și e sigur că va fi un unchi excelent.

"Când am auzit că e însărcinată, am izbucnit în lacrimi de fericire. O să fiu cel mai bun unchi. La Sofi sunt ok, stai să vedem la Adriana. La Sofi sunt perfect. Chiar am emoții la Adriana. Ca mesaj pentru viitoarea mea nepoată, îi spun să asculte de mine și o să îi fie bine.", a precizat Adrian Minune Jr., la WOWnews.

