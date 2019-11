Adrian Minune a trecut printr-o sperietură teribilă, după ce a fost atacat de un animal. Rana i-a lăsat semne și acum, însă puțini cunosc incidentul prin care a trecut manelistul.

Se întâmpla în copilărie, atunci când Adrian Minune era un copil de doar 4 ani.

Manelistul și-a adus aminte de întreaga întâmplare și cum a crezut că va rămâne mutilat pe viață.

Adrian Minune a fost mușcat de un câine, chiar în pragul sărbătorilor de iarnă. Din fericire, mătușa lui l-a văzut și l-a dus de urgență la medic.

Este mutilat pe viață...m-am speriat, țâșnea sângele, am fugit spre casă. Mătușa mea m-a luat în brațe, am fugit la dispensar, mi-au dat cu apă oxigenată și cu rivanol, mi-a pus degetul la loc. Osul era rupt, dar s-a sudat....a crescut unghia aiurea. Se vede aici să s-a lipit așa cum a dat Dumnezeu. Am mai pățit după aceea ca 4-5 câini să mă pună jos, la câșțiva ani și apoi mare, eram cu Dan Armeanca la un hotel” , a povestit manelistul intr-un interviu televizat.

Adrian Minune a chemat ambulanța acasă pentru un motiv halucinant

Adrian Minune lua masa cu fiul său în locuința sa, când a început să aibă dureri cauzate de o răceală și a decis să cheme ambulanța.

Artistul a chemat amublanța de urgență când a realizat că nu se simte prea bine, dar medicii au rămas uimiți când și-au dat seama care este de fapt problema. Manelistul se simțea puțin rău din cauza răcelii, iar medicii i-au pus o perfuzie. Surse din familie au declarat că Adi Minune a stat cu perfuzia chiar și la masă.

Deși nu a fost nimic grav și ar fi fost alte cazuri care necesitau îngrijiri medicale urgente, artistul este foarte precaut cu sănătatea sa.

„Meseria nu-mi permite nici măcar să fiu bolnav”, a declarat artistul la un moment dat.

Adrian Minune a împlinit de curând 45 de ani și preferă să stea din ce mai mult cu familia pentru că nu știe ce îi prevede viitorul.

„Am vrut să mă bucur de mine, de familia mea. Când treci de o vârstă… Am 45 de ani. Vreau să trăiesc pentru mine şi pentru familia mea. Voiam să mă descopăr, să văd ce pot să fac ca ai mei copii să se bucure de prezenţa mea. Am stat mai mult în vacanţă. M-am bucurat de soare. Am vrut să fac ce îmi doresc, meseria nu îmi permite nici măcar să fiu bolnav. Nu ştii când se face întuneric în viaţă”, a mărturisit Adi Minune la Teo Show.