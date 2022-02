Adrian Minune, prins cu altă femeie! Gest neașteptat al soției, după ce au apărut imaginile. Toți așteptau o altă reacție

In articol:

Adrian Minune și soția lui, Cati Smionescu, s-au afișat mai fericiți ca niciodată pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce bărbatul a fost surprins în compania unei brunete misterioase.

Se pare că cei doi au vrut să infirme zvonurile unei posibile despărțiri, așa că nu s-au ferit să-și arate fericirea în mediul online.

Adrian Minune, din nou în brațele soției, după ce a fost prins cu o brunetă misterioasă

Chiar dacă Adrian Minune a fost surprins de paparazzi spynews.ro în compania unei alte femei, se pare că soția manelistului nu a luat prea mult în seama zvonurile legate de infidelitatea partenerului ei.

Cati Simionescu este mai fericită ca oricând în brațele tatălui copiilor ei, iar dovada clară o constituie chiar un videoclip postat de cei doi pe rețelele de socializare. Pe filmare se poate vedea cum artistul și soția lui zâmbesc și se distrează împreună, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Adrian Minune și Cati Simionescu [Sursa foto: Captură video]

Adrian Minune și Cati Simionescu sunt împreună de trei decenii

Adrian Minune și Cati Simionescu trăiesc o poveste de dragoste de aproape 31 de ani.

De-a lungul timpului, ei au declarat că indiferent de situație, familia pe care și-au construit-o alături de cei trei copii va ocupa întotdeauna un loc primordial în viața lor: "Îmi imaginam să am o familie atât de frumoasă și chiar îmi doream din toată inima mea. Pentru că atunci când îți dorești din toată inima ta și cu toată puterea și cu toată ființa ta, Dumnezeu nu are cum să nu îți asculte rugăciunile. O dorință venită din inimă, din adâncul sufletului tău, ajunge la Dumnezeu, nu are cum altfel.", a mărturisit Cati Simionescu, în cadrul unei emisiuni TV.