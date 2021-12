Imagini hilare cu Adrian Minune! Manelistul a apărut cu ghiozdanul de livrator în spate! „Dați-mi, băi, comanda, comanda nouă, alo!”

In articol:

Adrian Minune este învățat cu munca de la o vârstă fragedă! Acesta și-a început cariera muzicală la 6 ani, iar în prezent este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de manele din România.

A făcut furori cu piesele sale și a doborât topuri muzicale. De asemenea, artistul se laudă cu o avere impresionată pe care a făcut-o din muzică.

Acesta nu se dă în lături atunci când vine vorba de muncă și a demonstrat-o încă o dată, recent, cănd și-a luat ghiozdanul de livrator în spate și a pornit la restaurant să preia o comandă. Imaginile au fost filmate și au ajuns pe rețelele de socializare. Videoclipul în care Adrian Minune apare în postura de livrator a făcut înconjurul internetului, iar toată lumea s-a amuzat copios la vederea imaginilor.

Adrian Minune, de la artist consacrat la livrator de mâncare dedicat. Cum au reacționat angajații restaurantului când l-au văzut

Celebrul manelist a fost suprins la geamul unui restaurant din Capitală, dar nu în postura de client, ci în cea de livrator.

Adrian Minune și-a pus ghiozdanul în spate și a așteptat ca angajații de la fast-food să-i dea comanda. Ei bine, aceștia nu i-au cântat în strună artistului și nu au vrut să-i dea absolut nimic.

Supărat, acesta a continuat să insiste și să bată la geamul restaurantului în speranța că-i va îndupleca pe angajați, dar fără rezultat. Atunci, manelistul s-a supărat foc și pară și le-a adresat niște cuvinte pe care cu sigurață nu le vor uita prea curând.

Imaginile au devenit virale pe mai multe site-uri de socializare, iar internauții au râs cu poftă!

„Dați-mi, băi, comanda, comanda nouă, alo! Ăștia nu mă lasă să iau și eu pâine... Fir-ați ai d#@%@ de lăutari... Alo, comanda! Comanda nouă!”, a strigat Adrian Minune, în spreanăța că va primi comanda dorită.

Mama lui Adrian Minune a vorbit despre motivul pentru care fiul ei este mic de statură

Femeia spune că a sesizat că fiul ei nu se dezvoltă precum ceilalți copii pe când Adrian Minune avea doar 6 ani. Florența Simionescu a dezvăluit că artistul nu are vreo problemă de sănătate, ci este o trăsătură genetică, moștenită din partea bunicului pe linie paternă. Pentru Adrian Minune faptul că măsoară doar 1,50 m nu a fost niciodată un defect și nu este complexat de statura sa.

„Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut. Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam”, a explicat Florența Simionescu, la un post de televiziune.