Adrian Minune și soția sa, interviu la dublu despre sarcina fiicei lor, Adriana. Ce le-au spus medicii: „Suntem rezervați”

In articol:

Adriana Simionescu este însărcinată pentru prima dată și se pregătește că în anul ce vine să își strângă copilul în brațe.

Fata cea mică a manelistului este în a 12-a săptămână de sarcină și totul decurge foarte bine. Despre frumoasa perioadă pe care o traversează acum Adriana au vorbit Adrian și Cati, la TV.

Citește și: Adriana Simionescu face nuntă și botez în același timp? Fiica cea mică a lui Adrian Minune, totul despre schimbarea radicală a vieții sale

Adrian Minune și soția sa, interviu la dublu despre sarcina fiicei lor [Sursa foto: Instagram ]

Adrian Minune și Cati abia așteaptă ca fiica lor să nască

Viitorii bunici abia așteaptă să treacă timpul și să afle dacă Adriana va avea o fetiță sau un băiețel. Până atunci, însă, artista se bucură de minunea de a fi o femeie însărcinată.

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: Iohannis, românii nu sunt de acord cu semnarea acestei înțelegeri! România nu are niciun avantaj în transportul de energie electrică din Azerbaidjan către Ungaria și restul Europei- bzi.ro

Mai ales că, spune soția manelistului, viitoarea mămică are o sarcină foarte ușoară, ceea ce îi permite încă să își continue cariera.

Cât despre sexul bebelușului, bunica recunoaște că și-ar dori un nepoțel, dar și dacă Adriana va naște o fată, așa cum a făcut Karmen, copilul este o binecuvântare, pentru care se roagă să îi dea Dumnezeu sănătate.

„Adriana preferă să se bucure foarte mult de ceea ce are în momentul de față, de ceea ce trăiește acum. Pe la 5 luni de sarcină vom vedea și dacă este fetiță sau băiat, dar până atunci suntem rezervați. Adriana are 12 săptămâni, este foarte bine, nu are grețuri, se simte bine. Ea muncește, tocmai a lansat o piesă. Este foarte fericită. Am primit cu bucurie vestea că este însărcinată, atâta timp cât este vorba de un nou suflet între noi, cu bucurie și cu fericire în suflet, că mai pot să mă bucur de încă un nepoțel. Nu știu ce va fi, eu îmi doresc să fie băiețel, dar dacă e să fie fetiță, să fie sănătoasă, să vină bine, să aibă Dumnezeu grijă de ea”, a spus soția artistului.

Citește și: Cum a reacționat Adi Minune când Adriana, fiica lui cea mică, i-a spus că este însărcinată: „S-a întâmplat. Nici ea nu a știut”

Însă, când vine vorba de Adrian Minune, se pare că lucrurile stau total diferit. Manelistul vrea ca și de data aceasta să devină bunic de fată, deși primul verdict al medicilor, spune el, este în favoarea dorinței soției sale.

Chiar și așa, orice ar fi, băiat sau fată, copilul este așteptat cu brațele deschise, iar până atunci Adriana este răsfățata familiei, tatăl său având grijă să nu îi lipsească absolut nimic din ceea ce își dorește ori poftește.

„Adriana mea, fetița mea scumpă, este gravidă. Are tot ce îi trebuie, nu îi lipsește absolut nimic, doar laptele de pasăre dacă și l-ar dori, cred că nu l-ar avea. Ce vrea Dumnezeu (n.r.: dacă să fie fată sau băiat). Am văzut o ecografie, ei au zis că este băiețel, dar eu zic să o să fie fată”, a mărturisit manelistul.