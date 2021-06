Adrian Minune spune adevărul! Care este președintele pe care manelistul l-a refuzat VIDEO

Adrian Minune a făcut dezvăluiri la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” [Sursa foto: Kanal D] 23:46, iun 15, 2021 Autor: Catalina Lohan

In articol:

Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi, artistul a fost de-a lungul timpului invitat la petreceri din diverse medii sociale, de la politicieni de top, la afaceriști de succes, până la interlopi vestiți în întreaga lume.

Într-un interviu din 2010, Adrian Minune chiar dădea de înțeles că i-a cântat și președintelui țării, care la acel moment era Traian Băsescu. ”Am primit bacșiș de la președintele țării”, a spus manelistul atunci.

Citeste si: Câte clase are Adrian Minune. Cântărețul de manele a renunțat la scoală pentru a face o carieră în muzică

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Apoi, într-un alt interviu, Adrian Minune a spus că a trebuit să-l refuze pe președintele României care l-a invitat la Poiana Brașov, însă nu a dat nici numele președintelui refuzat, nici nu a oferit amănunte despre eveniment.

Adrian Minune a spus de ce nu i-a cântat lui Traian Băsescu de Revelion

Acum, invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Adrian Minune a fost întrebat direct de jurnalistă: ”Pentru care președinte al României nu ați vrut să cântați?”

”Nu că nu am vrut să cânt. Am fost ocupat în data aceea. Era Revelionul și trebuia să ajung la Poiana Brașov. Fiind un băiat serios nu am putut să le dau banii înapoi celor pentru care trebuia să cânt și nu am mai ajuns la Poiana Brașov pentru domnul președinte Traian Băsescu”, a mărturisit Adrian Minune.

Citeste si: Adi Minune, dezvăluiri fără perdea! Cum trece el și familia sa prin pandemia de coronavirus: „A fost rău...”

”S-a supărat?”, l-a întrebat Denise Rifai.

”Nu cred că s-a supărat. Eu cred că i-a părut bine că sunt un om serios și că trebuie să onorez pe altcineva decât pe președintele țării”, a mai spus Adrian Minune la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre momentul în care a trebuit să-l refuze pe președintele Traian Băsescu.