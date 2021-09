Adrian Minunte a cântat la o nuntă unde s-au tras focuri de armă lângă el. Cum a reacționat manelistul: "Am dat copilul la o parte..."

In articol:

Adrian Minune a participat la o nuntă mai atipică! În timp ce își cânta cele mai cunoscute și îndrăgite piese, s-au auzit focuri de armă. Care a fost primă reacție a manelistului?

Adrian Minune, nuntă cu peripeții

Manelistul a fost surprins într-o filmare, în timp ce cânta la un nuntă.

În acele momente, nuntașii, dar și Adrian Minune se aflau pe stradă, moment în care un bărbat vine cu o pușcă de vânătoare și începe să tragă.

Cântărețul a vorbit deschis despre nunta la care a luat parte. Se pare că acest eveniment a avut loc în 2018, însă pe filmare au fost adăugate anumite sunete. Totodată, acesta recunoaște că au fost trase focuri de armă, dar și faptul că așa se obișnuiește în zona respectivă.

”Coloana sonoră care există este ceva fictiv făcut pe orgă, când ei au tras a fost în 2018 cu siguranță, în Chișinău, nu în România. Serviciile i-au luat de dimineață pe oameni din casă pentru că nu au respectat regulile muniților și armelor. La ei e un obicei ca la fiecare nuntă să se întâmple asta, ei și-au asumat că vor fi luați din casă”, a spus Adrian Minune.

Întrebat dacă s-a speriat în momentul în care a văzut ceea ce se întâmplă în jurul lui, manelistul susține că nu se sperie așa de ușor.

”Eu doar am cântat, toate serviciile m-au sunat ca să dau declarație pentru că odată ce apare pe post toate serviciile m-au sunat, mâine mă duc să dau declarație(...) Nu mă sperii așa repede, de aceea am rămas între ei, am dat copilul la o parte”, a mai spus Adrian Minune.