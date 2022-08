Adrian Mititelu, despre primele nopți petrecute după gratii, odată cu pandemia: "Am stat într-o celulă de 3x3. Toți de acolo țipau, urlau"

In articol:

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a fost încarcerat la Penitenciarul Pelendava din Craiova în noiembrie 2020 pentru 3 ani de detenție în dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB de la Universitatea Craiova. Acesta a fost pus în libertate în urmă cu o lună.

În cadrul unui interviu, Adrian Mititelu a vorbit despre cum a trăit toți acești ani în închisoare și ce a fost nevoit să suporte printre ceilalți condamnați.

A avut parte de insulte din partea celorlalți deținuți, iar atmosfera era una tensionată din cauza țipetelor și scandalurilor provocate de aceștia.

Adrian Mititelu, viața în detenție

Adrian Mititelu a avut parte de o experiență cumplită în închisoare. Inițial, patronul de la FCU Craiova a fost ospătar în penitenciar.

„În Craiova, în penitenciarul de maximă siguranță, e foarte greu. Mai ales pentru mine, care nici nu știam cum arată un arest. Părea un vis.

Era pandemie când am fost încarcerat. În prima noapte am fost dus pe o secție de maximă siguranță, unde sunt încarcerați cei care comit fapte grave, omor. Am stat în camere mici, timp de 15 zile. A fost cumplit.

Am stat într-o celulă de 3x3. Toți de acolo țipau, urlau. Unii râdeau, alții mă încurajau, unii mă înjurau. Făceau glume «Gata, te-a băgat Olguța la închisoare». A fost cumplit.

Eu tot credeam că se întâmplă ceva și nu rămâne sentința. Toți avocații erau optimiști. După câteva luni m-am obișnuit și am luat-o ca atare. Îmi era teamă că echipa nu rezistă. Nici pentru Adiță nu a fost ușor, avea 23 de ani și jumătate.

M-am gândit să scriu o carte. Dar nu pentru a beneficia de o reducere a pedepsei cu 20 de zile. Am multe de scris. M-am gândit la un titlu «50 de ani în fotbal».

În detenție, inițial serveam mâncarea. Eram ospătar. Primeam mâncarea de la bucătărie și le-o puneam deținuților în farfurie”, a povestit Adrian Mititelu, conform gsp.