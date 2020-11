Adrian Mititelu, patronul Craiovei, condamnat la 3 ani de închisoare! Decizia este definitivă: „Fac închisoare total nevinovat”

Adrian Mititelu, condamnat la trei ani de închisoare cu executare [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Adrian Mititelu, patronul Craiovei din Liga 2, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB. Decizia a fost luată joi, 5 noiembrie, de către Curtea de Apel din Craiova. Amintim că Adrian Mititelu a fost achitat în prima instanță.

„În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie", se arată în decizia Curții de Apel din Craiova.

Adrian Mititelu, reacție dură după ce a fost condamnat definitiv la ani de închisoare cu executare: „O să-mi caut drepturile mai departe”

Patronul Craiovei din Liga 2 se simte nedreptățit în urma deciziei Curții de Apel din Craiova. Adrian Mititelu a dezvăluit că își va căuta dreptate, în condițiile în care el se declaă nevinovat.

Patronul Craiovei susține cu vehemență că este nevinovat[Sursa foto: Facebook]

„Curtea de Apel București i-a achitat pe Sandu și pe Dragomir, iar eu sunt condamnat. Pentru un jucător care a ajuns la Steaua din postura de jucător liber de contract. Nu s-a furat niciun ban. Am probat. Sandu și Dragomir au fost achitați pentru cei 39 de jucători, inclusiv Mihai Costea.

O s-o atac pe căile extraordinare, o să-mi caut drepturile mai departe. Vă rog să mă credeți că este o mare nedreptate și fac pușcărie nevinovat. Nu am făcut nicio faptă ilegală, este un abuz și totul are legătură cu lupta mea de a readuce echipa în prim plan. Timpul va demonstra că fac închisoare total nevinovat", a declarat Adrian Mititelu, la un post de televiziune.

„Deși mi s-a furat o echipă întreagă, deși mi-au luat alții jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac pușcărie, pentru jucătorii furați de alții”, a mai adăugat patronul Craiovei din Liga 2.