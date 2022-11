Adrian Mutu a dezvăluit de ce nu au mers lucrurile între el și Alexandra Dinu. Antrenorul a mărturisit tot: „La noi nu a funcționat”

In articol:

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc al anilor 2000.

Din păcate, lucrurile nu au funcționat între cei doi, așa că fostul fotbalist și frumoasa actriță au decis să o ia pe drumuri separate.

Fostul fotbalist a vorbit deschis despre căsnicia pe care a avut-o cu îndrăgita actriță. [Sursa foto: Captură foto]

Adrian Mutu a dezvăluit de ce a divorțat de fosta sa soție

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au fost căsătoriți cu ani în urmă și au împreună un băiat, pe Mario Mutu. Chiar dacă s-au iubit mult, căsnicia lor nu a funcționat, așa că cei doi au ajuns să-și anuleze jurămintele în cadrul procesului de divorț.

În cadrul primei cărți autobiografice pe care a lansat-o antrenorul, Mutu a fost foarte sincer și a mărturisit cum a fost mariajul cu blondina care l-a făcut tată pentru prima dată,

dar și de ce au ajuns să divorțeze.

Fosta vedetă a fotbalului spune că lanțul de iubire s-a rupt din cauza stilului de viață agitat pe care îl aveau ambii parteneri, dar și din cauza faptului că erau foarte tineri și nu au știut exact cum să gestioneze mariajul.

„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu, 21, ea, 19 ani. Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am hotărât să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas. Voiam ca Gică Hagi și soția sa, Marilena, să ne fie nași. Marilena și Hagi au acceptat să ne fie părinți spirituali și în august 2000 ne-am căsătorit. A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit în urmă, cred că la acea vârstă, un bărbat nu e copt, mai are de mâncat mămăligă. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc tineri nu au șanse să rămână împreună, dar la noi nu a funcționat. Fiecare avea jobul său, eram vedete, simțeam presiune, peste tot pe unde mergeam. Presa era după noi, ne iscodea, voia să afle toate detaliile. Simțeam așa, ceva ca o senzație de sufocare. Nu jucam, viitorul meu era incert și asta mă apăsa. Relația nu a mers din cauza tinereții.”, a dezvăluit Adrian Mutu în cartea sa.

