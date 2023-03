Adrian Mutu, conferință de presă fulger după victoria cu FC Botoșani. Ce a pățit antrenorul Rapidului și de ce a plecat după 36 de secunde

In articol:

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a stat doar 36 de secunde la conferința de presă, după FC Botoșani- Rapid, scor 1-2. Iată ce s-a întâmplat și de ce a plecat după nici măcar un minut!

Adrian Mutu, conferință de presă fulger după FC Botoșani- Rapid, scor 1-2

Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, a avut parte de o „surpriză” la conferința de presă, după FC Botoșani- Rapid, scor 1-2. Doar doi jurnaliști l-au așteptat pe tehnician în sala de conferințe. Astfel, după ce a fost la flash-interviu, Adrian Mutu s-a dus la conferința de presă. Inițial, „Briliantul” a început să spună concluziile meciului în fața celor doi jurnaliști.

„A fost un meci echilibrat, un meci pe un teren greu, după părerea mea. A fost foarte moale, multe smocuri pe el, a împiedicat construcția noastră și a diminuat posesia pe care o aveam în cap pentru acest meci.

Mă bucur că, până la urmă, am reușit să câștigăm acest meci, am trecut de la agonie la extaz într-un minut, ăsta e fotbalul. Până la urmă, cred că și-a spus cuvântul calitatea noastră și victoria este meritată.”, a spus Mutu.

Apoi, antrenorul Rapidului a așteptat întrebări din partea ziariștilor: „Ok?”, a întrebat tehnicianul giuleștenilor, în așteptarea intervievării. În sală a continuat liniștea, motiv pentru care a intervenit ofițerul de presă al Rapidului: „Întrebări?”. Răspunsul a fost prompt: „Nu, mulțumim!”.

Prim urmare, Adrian Mutu s-a ridicat și a plecat. Conform sport.ro, doar 36 de secunde a stat Mutu în sală, fiind cea mai scurtă conferință de presă din cariera sa.

Adrian Mutu [Sursa foto: Instagram]

Mutu, carusel de emoții: „Am trecut de la agonie la extaz într-un minut”

Adrian Mutu a trăit emoții peste emoții la meciul FC Botoșani- Rapid, care s-a terminat cu victoria giuleștenilor. După meci, tehnicianul s-a arătat extrem de bucuros și a vorbit inclusiv despre revenirea mijlocașului francez, Jayson Papeau, accidentat chiar în partida tur cu Botoșani: „Am trecut de la agonie la extaz într-un minut. Mă bucur că am câştigat, pe un teren greu. A fost un meci echilibrat. Calitatea noastră şi-a spus cuvântul. Am fost frustrat după golul de 1-1, n-a fost o fază lucrată a lor, a fost interceptată, a fost un şut uşor pentru Moldovan. Dar speranţa moare ultima, tot timpul am sperat.

(N.r. despre Jayson Papeau) L-au călcat atunci când au sărit la cap, dar a intrat foarte bine în meci, a dat pasă la golul doi. Cei care au intrat şi-au adus aportul la victorie.

Să vedem, să ajungem cât mai sus. Sperăm să fim pe podium, la asta lucrăm.”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Meciul jucat la Botoșani a ținut cu sufletul la gură fanii ambelor grupări. După ce Ștefan Pănoiu a deschis scorul cu un șut puternic din afara careului, moldovenii au egalat în minutul 90, prin Camara. Astfel, când meciul părea sfârșit, Papeau a centrat în careu în minutul 90+4, iar Dragoș Grigore a executat un gol din foarfecă. Rapid se află, în prezent, pe locul 3 în Liga 1.

Surse: sport.ro, digisport.ro