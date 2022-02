Adrian Mutu, de nerecunoscut din cauza substanțelor interzise! Și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai grea perioadă: “Eram terminat”

In articol:

Povestea de viață a lui Adrian Mutu este una care l-a dus pe sportiv de la extaz la agonie pe repede înainte. Pe vremea când avea doar 23 de ani și toată lumea la picioare, fiind supranumit ”Briliantul”, datorită performanțelor de pe terenul de fotbal, ”magia” substanțelor interzise i-a întunecat calea.

Astfel, de la fotbalistul de aur, Mutu a ajuns să fie implicat într-un mega scandal din cauza viciului său de la acea vreme. Privind în urmă la cele întâmplate, acum, ajuns la 43 de ani, antrenorul cataloghează acea perioadă ca fiind cea mai grea din viața sa.

Substanțele interzise i-au schimbat viața lui Adrian Mutu

În urma unui test antidoping, la care Mutu a ieșit pozitiv, sponsorii săi s-au retras, oamenii din jurul lui au dispărut, chiar și președintele țării de la acea vreme l-a pus la zid.

Singurii care i-au rămas aproape în continuare au fost părinții săi.

„Am fost la un nivel emoțional...terminat. Nu știam ce să fac. Eram și singur, un copil de 23 de ani... Și efectul pe care l-a avut (situația cu drogurile n.r) asupra contractelor de imagine. Astea au căzut din prima. A fost o nebunie totală, singurii care au fost lângă mine au fost părinții. Toată lumea s-a spălat pe mâini și s-a dezis de mine atunci. Inclusiv Traian Băsescu, era pe atunci președinte. A spus: îți meriți soarta!”, a spus Adrian Mutu în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

Pentru că nu a fost avertizat despre pericolul ce-l pândește, Adrian Mutu, deși a trecut printr-un adevărat calvar la 23 de ani, ulterior viața sa a intrat, din nou, pe un făgaș normal.

Chiar dacă din cauza scandalului a pierdut multe contrcate și tot atâția sponsori, sportivul se declară mândră de faptul că a reușit să o ia de la capăt. Cu ajutorul psihologului și al familiei, Mutu și-a dovedit cât este de puternic.

”La mine a fost inconștiență. Eu am trecut și pe la psihologi, n-am rămas cu sechele. Le-am demonstrat tuturor că nu contează când cazi, ci dacă te ridici. Tinerii jucători ar trebui să învețe din povestea mea și să nu facă ce am făcut eu. Mulţi ani de zile am trăit o ruşine faţă de ceea ce am făcut, nu înţelegeam de ce. Dar mi-am dat seama că sunt exemplu pentru toată lumea, chiar şi cu căsniciile mele”, a mai spus fostul fotbalist.