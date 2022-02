Adrian Mutu, dezvăluiri fără perdea! De ce nu au mers, de fapt, primele căsnicii?! Ce spune despre Sandra, actuala lui soție: „E la alt nivel”

In articol:

Adrian Mutu a reușit să scrie istorie în fotbalul românesc și împarte un record incredibil alături de Gică Hagi, având 35 de goluri înscrise pentru națioanala României.

Nu doar că a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști, demonstrându-și valoarea pe teren, ci și unul dintre cei mai râvniți bărbați din lumea mondenă. S-a iubit numai cu femei frumoase, iar pe trei le-a și dus la altar. În prezent, acesta are o relație cu Sandra Bachici, care i-a dăruit un fiu, pe Tiago. Adrian Mutu a dezvăluit recent de ce au eșuat primele sale mariaje și cu ce se diferențiază actuala lui parteneră de viață de celelalte foste soții.

„ Sunt mult mai pregătit decât am fost înainte și mai sigur pe mine ca bărbat”

Adrian Mutu s-a iubit cu mai multe femei celebre din showbiz, însă au fost doar relații pasagere. S-a însurat pentru prima dată cu Alexandra Dinu, cea care i-a dăruit primul fiu, pe Mario. Mariajul nu a durat mult, iar cei doi au divorțat.

Fotbalistul nu s-a lăsat descurajat și a mai făcut acest pas și a doua oară alături de Consuleo, cea care i-a dăruit două fiice, pe Adriana și pe Maya Vega. Nici de această dată nu a fost cu noroc. Se pare, însă, că totul s-a schimbat după căsătoria cu Sandra, pe care Adrian Mutu o știa de pe vremea când defila pe podim și avea doar 15 ani!

Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale și spune că relația cu ea este numai lapte și miere. Mariajele eșuate din trecut le pune pe seama lipsei de experiență și de maturitate.

„Eu cred că sunt romantic. Relația pe care o am acum cu soția mea, e mult mai profundă decât celelalte. E la alt nivel, e mult mai sinceră. Sunt mult mai pregătit decât am fost înainte și mai sigur pe mine ca bărbat. Eu vorbeam cu niște prieteni. Vârsta de 40 de ani la un bărbat e cea mai tare vârstă.

Când îi aud pe ăștia pe la 25 de ani că sunt bărbați… nu ai de unde să știi cum e să fii bărbat la vârsta aia. La 40 știi, pentru că fizicul te ține, te cunoști bine. Ce înseamnă înțelepciunea? Experiență. Eu n-am văzut niciunul înțelept până la 30 de ani”, a spus Adrian Mutu, în podcastul lui Codin Maticiuc, potrivit libertatea.ro.

Adrian Mutu, de nerecunoscut din cauza substanțelor interzise

Pe vremea când avea doar 23 de ani și toată lumea la picioare, fiind supranumit ”Briliantul”, datorită performanțelor de pe terenul de fotbal, ”magia” substanțelor interzise i-a întunecat calea. Totul a ieșit la iveală la testul antidoping. Adrian Mutu a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața lui, acum, la 43 de ani.

„Am fost la un nivel emoțional...terminat. Nu știam ce să fac. Eram și singur, un copil de 23 de ani... Și efectul pe care l-a avut (situația cu drogurile n.r) asupra contractelor de imagine. Astea au căzut din prima. A fost o nebunie totală, singurii care au fost lângă mine au fost părinții. Toată lumea s-a spălat pe mâini și s-a dezis de mine atunci. Inclusiv Traian Băsescu, era pe atunci președinte. A spus: îți meriți soarta!

La mine a fost inconștiență. Eu am trecut și pe la psihologi, n-am rămas cu sechele. Le-am demonstrat tuturor că nu contează când cazi, ci dacă te ridici. Tinerii jucători ar trebui să învețe din povestea mea și să nu facă ce am făcut eu. Mulţi ani de zile am trăit o ruşine faţă de ceea ce am făcut, nu înţelegeam de ce. Dar mi-am dat seama că sunt exemplu pentru toată lumea, chiar şi cu căsniciile mele ”, a spus Adrian Mutu în podcast-ul lui Codin Maticiuc.