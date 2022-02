Adrian Mutu rupe tăcerea despre cele două divorțuri: "La început e mișto, după lucrurile se schimbă". Cu ce lecție a rămas după despărțire: "Karma asta"

In articol:

Adrian Mutu a trecut prin două divorțuri până și-a găsit aleasa. Sportivul a fost căsătorit prima oară cu Alexandra Dinu, cu care are și un băiețel.

În 2005, bărbatul și-a refăcut viața alături de modelul dominican Consuelo Matos Gomez, care i-a dăruit două fetițe, însă fericirea nu a ținut prea mult. Invitat în cadrul podcastului găzduit de Codin Maticiuc și Cosmin Natanticu, Mutu a dezvăluit adevăratele motivele ale despărțirilor și cum l-au ajutat experiențele trăite să ajungă bărbatul de astăzi.

Citeste si: Adrian Mutu s-a îndrăgostit de Sandra când a văzut-o la Miss România! Dezvăluiri despre începutul relației lor: „Aveam 30 de ani pe atunci și eram și însurat”

Adrian Mutu: "Îți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă"

Adrian Mutu a mărturisit că a ajuns să treacă prin două divorțuri din cauză că a luat decizii de moment, fără să pună în balanță faptul că stătea lângă persoane cu care nu era mereu pe aceeași lungime de undă. Antrenorul a povestit că la început totul părea perfect, însă cu timpul, când au intervenit obișnuința și monotonia, lucrurile s-au schimbat: "Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă. Încet, lucrurile se schimbă.

Știi că de multe ori spui: 'Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag'. Ok, la început. La început e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?", a declarat Adrian Mutu, în podcastul amintit.

Citeste si: Marina Voica, în vârstă de 85 de ani, a luat o decizie radicală. Ce are de gând artista- bzi.ro

Adrian Mutu [Sursa foto: Captură YouTube]

"Poate am avut și nevoie de experiențe ca să-mi dau seama ce vreau"

Adrian Mutu a dat de înțeles că nu regretă nicio alegere din trecut, ci dimpotrivă.

Sportivul a afirmat că este mândru de bărbatul care a devenit, pentru că a avut foarte multe lucruri de învățat din experiențele trăite:

Citeste si: Adrian Mutu a suferit după despărțirea de Alexandra Dinu. Antrenorul de fotbal, mărturisiri inedite despre căsnicia cu actrița: ”A fost o iubire fulgerătoare”

Și am avut nevoie de lucrurile astea fără să-mi dau seama, dar probabil karma asta, destinul ăsta m-a dus să trec prin anumite momente ca să devin bărbatul care sunt acum, de care sunt foarte mândru. Am trecut prin multe lucruri și am învățat din ele. La mine nu au fost lucruri care s-au întâmplat și am fost încăpățânat, din contră, am reușit să accept anumite lucruri și să învăț din ele. Oricum nu mai ai ce să faci.", a adăugat Adrian Mutu.