Adrian Mutu s-a supărat rău după meciul pierdut de Rapid cu FCSB! ”Mi se par niște glumițe aiurea! Astea sunt găinării!

FCSB a învins-o fără drept de apel pe Rapid, scor 3-1, în derby-ul etapei cu număr 17 din Superliga României, prin golurile marcate pe Arena Națională, de Cordea

(min14), Compagno (min’ 29) și Tavi Popescu (min’ 57), respectiv Dugandzic (min’76). Antrenorul giuleștenilor, Adrian Mutu, și-a recunoscut înfrângerea, și a spus clar că pierderea partidei e o…”frustrare” și ”un duș rece”!

”Le-am făcut cadou două goluri. Moral aveam un avantaj, dar după am făcut niște greșeli colective. Din păcate nu am reușit să întoarcem rezultatul. Un duș rece mai ales pentru că eram într-o perioadă bună. Nu avem ce să facem, trebuie să recunoaștem înfrângerea.

Nu e vorba de blocaj, e vorba că o să cazi dacă faci cadou două goluri. Eu le-am zis la vestiar că nu mai contează prima repriză. A fost un meci echilibrat în repriza a doua, poate cu un plus pentru noi. Știam că FCSB are jucători de calitate care pot face diferența, s-a văzut în seara asta (n.r.ieri seară). Eram disperați că voiam să dăm gol repede ca să întoracem rezultatul… Nu am reușit și ne recunoaștem învinși, plecăm capul”, a declarat Mutu la conferința de presă, care a ținut să îl felicite pe omologul său de pe banca FCSB. ”Vreau să îl felicit pe Pinti pentru treaba făcută în aceste zile. El îi cunoaște bine și are o relație bună cu băieții. Merită felicitat”.

Adrian Mutu a vorbit despre gestul lui Junior Morais! ”A fost frustrare”

Întrebat și de gestul făcut de Junior Morais, cu palma data lui Cordea, urmată, firește, de cartonaș roșu și eliminare, Mutu a explicat cumva situația în fața jurnaliștilor. ” A fost frustrare, dorință de a câștiga. Se întâmplă când nu vrei să pierzi. E un gest care nu e permis, un gest pe care nu îl accept, dar nu avem ce facem. Sunt scăpări. Se mai întâmplă să greșești, să nu meargă jocul într-o seară.

Nu mai contează, mergem înainte. Noi suntem o echipă adevărată, unită, mergem înainte. Învățăm din greșeli și nu o să le mai repetăm”, a comentat Mutu.

FCSB a învins-o fără drept de apel pe Rapid, dar, dincolo de rezultatul de pe teren, ”Briliantul” a fost nemulțumit de felul în care a fost tratată galeria ”vișiniilor” pe Arena Națională. Rapid a primit 2400 de bilete pentru meci, iar fanii au cumpărat tickete și la Tribuna 2. Ambele grupuri au fost repartizate în Inelul 3, în înaltul arenei, iar antrenorul giuleștean a considerat tratamentul organizatorilor unul de ”prost gust”

”Astea sunt lucruri care nu îmi plac. Pe teren a fost un spectacol, ambele echipe au luptat pentru suporterii lor. Dar să pui suporterii noștri la inelul 3, unii într-o parte, alții în alta... Mi se par niște glumițe aiurea. În mod normal ar fi trebuit să stea în spatele porții.

Probabil spectacolul era mult mai frumos, o propagandă mai bună pentru fotbalul românesc. Când te uiți la televizor și vezi o peluză goală și galeria adversă pusă în colțuri, astea mi se par niște găinării despre care nu merită să vorbim. Doar la noi vezi asta. Eu pe unde am jucat nu am văzut astfel de lucruri.

Încercăm să aducem un plus de diplomație în declarații, pentru a sta în spiritul sportivității. În sport nu e vorba despre câștigător sau pierzător. E mult mai mult în spatele etichetelor. Nu e OK! Astea sunt doar găinării. Cred că a fost o decizie total aiurea, de prost gust și neinspirată”, a spus, supărat, Adrian Mutu în conferința de presă.

