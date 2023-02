Adrian Nartea, abordat într-un vestiar, la sală! Actorul nici nu apucase să își ia hainele pe el: „Stai puțin! Să ne îmbrăcăm, să ne cunoaștem mai bine”

In articol:

Adrian Nartea este unul dintre cei mai iubiți actori din țara noastră. A intrat în atenția publicului după ce și-a demonstrat talentul actoricesc într-un serial românesc, iar datorită succesului acestuia, actorul este acum recunoscut de foarte multă lume.

Cum faima vine cu câteva îndatoriri, acesta este nevoit să facă poze cu fanii indiferent de locul în care se află.

Ce i s-a întâmplat lui Adrian Nartea într-un vestiar

Adrian Nartea este atât de cunoscut încât este absolut imposibil ca atunci când merge undeva să nu dea de un fan. Și cum este firesc, fiecare persoană care își întâlnește unul dintre actorii preferați vrea să facă poze cu el. Așa s-a întâmplat și în urmă cu ceva timp în cazul lui Adrian Nartea, când un admirator i-a cerut acest lucru în timp ce se aflau într-un vestiar, la sală, iar actorul nu apucase nici măcar să se schimbe. Vedeta nu a refuzat, însă a cerut să fie lăsat prima dată să își ia hainele pe el.

„S-a întâmplat de mai multe ori. (n.r. să vină fanii să îi ceară o poză) Nu doar la masă, ci și la vestiar. După ce am fost la sală, mă schimbam și am auzit: «Hai să facem o poză!». Eram doar cu prosopul. Am zis: «Mai stai puțin! Să ne îmbrăcăm, să ne cunoaștem mai bine!». (râde) Se întâmplă. De obicei, nu zic nu. De multe ori, na, zic: «Stai să mănânc și facem 10 poze, nu una!» sau «Stai să mă îmbrac!». Na, este o chestie pe care o remarc. Adică nu înghit și mă duc și fac poza și nici nu refuz. Găsesc un mod diplomat de a spune nu pe moment, dar în 10 sau 15 minute da”, a declarat actorul, potrivit Ego.ro.

Cum reacționează soția vedetei atunci când acesta este oprit pe stradă

Cum Adrian Nartea este foarte cunoscut, este normal ca acesta să fie oprit de foarte mulți fani. De acest lucru este conștientă și soția sa, Alina Ferinceac, cu care este căsătorit de un deceniu și cu care are împreună două fiice. De fiecare dată când actorul era recunoscut în parc și oprit pentru a face poze, partenera sa de viață aștepta liniștită și niciodată nu îl grăbea pe acesta.

„Alina niciodată nu a zis, tot timpul a avut răbdare și a așteptat. De multe ori când mergeam cu fetița în față și ea cu cea mai mică în spate, remarca prin parcuri că lumea mă recunoaște. Îmi zicea: “Și ei te-au recunoscut!”. Dar niciodată nu a zis: “Hai odată, mai repede!”. Nu. M-a lăsat. Știe că, practic, noi de asta facem ceea ce facem, pentru această admirație. Mi se pare frumos și onorabil. Acestea sunt autografele de pe vremuri, aceste poze. De ce să nu? Așa rămâi în memoria oamenilor”, a mai spus Adrian.