Adrian Sînă a fost infectat cu virusul COVID-19! Care este starea de sănătate a cântărețului

Se pare că virusul provenit din China nu iartă pe nimeni. Cântărețul Adrian Sînă a declarat că a fost infectat cu acest virus și a dat primele declarații despre starea sa de sănătate, dar și despre ce simptome a avut.

Adrian Sînă, infectat cu virusul COVID-19

Cunoscutul cântăreț a fost infectat cu noul coronavirus, în urmă cu doar 20 de zile. De de pe data de 2 noiembrie, Adrian a stat izolat într-o cameră din casă, după ce a avut frisoane și temperatură.

”În ultimele 20 de zile nu am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat. Am fost izolat de pe data de 2 noiembrie. Într-o seară am avut nişte frisoane şi am avut un pic de temperatură şi în momentul ala mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine. Am zis atunci să nu mai stau în cameră cu Anca, să mă duc într-o altă cameră, una de la mansardă, unde am şi biroul de altfel.”, a spus el pentru Viva.ro

De asemenea, artistul a mai adăugat faptul că a contactat o formă ușoară, dar a avut temperatură.

”Am o cameră mică unde e un birou, un pat, e baie. Am hotărât să mă izolez în camera aceea gândindu-mă că aş putea avea noul virus. Am avut temperatură, m-am izolat şi am început să iau vitamine şi paracetamol. În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul şi s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19. Forma a fost una uşoară pentru mine. Am avut febră la un moment dat, 39,5 şi 39, 6”, a mai spus soțul Ancăi Serea.

"Aveam nişte dureri de cap foarte mari"

Pentru artist primele două seri au fost mai dificile. A avut dureri foarte mari de cap și frisoane. Cu timpul situația s-a îmbunătățit, pentru că începuse să urmeze tratamentul.

”Ce a fost mai rău a trecut în primele două nopţi. Aveam nişte dureri de cap foarte mari, era o menghină la capul meu. Acele frisoane, acele transpitaţii. A doua zi a fost mai bine, a treia şi mai bine, urmam tratamentul… foarte multe lichide, foarte multe vitamine. Am depăşit acest moment, m-am făcut bine. ”, a mai spus Adrian Sînă.