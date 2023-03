Adrian Sînă, dezvăluiri intime din relația cu Anca Serea. Care este secretul unei căsnicii armonioase: „Ea e șefa. Nu sunt genul care să pun limite”

In articol:

Adrian Sînă și Anca Serea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 7 ani și împreună au 4 copii minunați, pe Noah, Ava, Moise și Leah.

Cântărețul a dezvăluit care este secretul unei relații armonioase și cum rezolvă discuțiile în contradictoriu, mai ales când vine vorba de cheltuielile pentru ei sau copii.

Adrian Sînă, dezvăluiri intime din relația cu Anca Serea

Adrian Sînă și Anca Serea formează o relație de mai bine de 12 ani și sunt un exemplu de urmat pentru cuplurile tinere. Cei doi se bucură de o familie numeroasă, iar cântărețul este cel care admite cu adevărat cine este „șeful” în casă. Vedeta mărturisește că nu impune limite, mai ales când partenera sa de viață dorește să cumpere lucruri pentru ea sau copii.

„ Hai să spun un secret: ea e șefa! E și șefa mea, îți dai seama! Dacă vrea să cumpere, cumpără. Nu sunt genul care să pun limite, ea știe exact ce are de făcut și ea e șefa! Nici nu mai știu cum au evoluat lucrurile. Au venit natural, o dată cu copiii, cum apărea câte un copil, mai apărea câte o nevoie ca să zic așa, dar întotdeauna Anca a făcut cam ce a simțit și cred că și eu am făcut cam ce am simțit”, a dezvăluit Adrian Sînă, pentru impact.ro.

Adrian Sînă, mai econom decât partenera sa de viață

Adrian Sînă a recunoscut că el este cel mai econom din familie.

Artistul mărturisește că este fericit dacă își cumpără un sacou și o cămașă, în timp, soția sa, femeie fiind, are nevoie de multe alte lucruri pentru a putea fi împăcată cu garderoba sa. Astfel, cântărețul recunoaște că soția sa, Anca Serea, este cheltuitoarea familiei.

„ E greu de spus. E un subiect complicat așa. Știi cum femeile au nevoi mai mari decât bărbații, nu poți să le compari. Pentru mine un sacou și o cămașă albă sunt ok. La femei lucrurile sunt un pic diferite”, a mai spus Adrian Sînă.

Anca Serea și Adi Sînă [Sursa foto: Instagram]