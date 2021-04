Adrian Wiener, noul Ministru al Sănătății?! Prima reacție a medicului după ce s-a aflat că ar putea să-l înlocuiască pe Vlad Voiculescu

In articol:

Conform unor surse politice, medicul Adrian Wiener, deputat USR-PLUS, ar putea fi următorul ministru al Sănătăţii. Virgil Guran, senator român, a spus la un post de televiziune că a auzit de propunerea cu Adrian Wiener, însă că nu știe sigur dacă așa va fi.

" Am auzit de propunerea cu Adrian Wiener, dar nu știu sigur. E posibil să fie pe lista scurtă domnul Wiener. Nu îl cunosc foarte bine. Am avut câteva întâlniri la care am participat. Mi s-a părut un om echilibrat. Este medic, deci cunoaște sistemul. Mie mi s-a părut un om care știe ce se întâmplă în sistem și cred că are soluții pentru sistem. Mie mi-a făcut o impresie bună", a spus Virgil Guran la RealitateaPlus.

Adrian Wiener, prima reacție

Medicul Adrian Wiener a făcut și primele declarații, măturisind că momentan nu au fost discuții cu el în acest sens.

"Nu pot comenta aceste informaţii, pentru că nu fac parte din structurile de decizie ale partidelor sau ale coaliţiei. Cu mine nu au fost discuţii în acest sens", a declarat Adrian Wiener pentru DC NEWS.

Reamintim că, ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a fost demis de premierul României, Florin Cîțu, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu Dan Barna, liderul USR-PLUS, miercuri dimineață. De asemenea, Dan Barna este cel care va ocupa funcția de ministru interimar al sănătății. Florin Cîțu a stat de vorbă, miercuri dimineață, cu președintele României, Klaus Iohannis, spunându-i dorința sa de a-l demite pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății.

Șeful statului ar fi fost de acord cu propunerea lui Cîțu.