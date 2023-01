Adriana Bahmuțeanu a spus tot! Ce relație există, de fapt, între George Restivan și băieții ei: „Am avut acasă Al Doilea Război Mondial”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu radiază de fericire, asta de când a intrat într-o relație cu actualul ei partener de viață, George Restivan. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în vara acestui an, aceștia urmează să-și unească destinele.

De asemenea, jurnalista este mămica a doi băieți, rezultați din căsnicia cu Silviu Prigoană, iar fiii brunetei locuiesc cu tatăl lor, însă își petrec timpul și alături mama lor. Bruneta este tare mândră de copiii ei și a vorbit recent despre aceștia.

"Zilele triste din viața ei s-au terminat" George Restivan, dezvăluiri înainte de nuntă! Vrea să o facă cea mai fericită femeie pe Adriana Bahmuțeanu| EXCLUSIV

„Astăzi am avut acasă al doilea război mondial (râde), imperiul contraatacă și, stai, că mai era unul, Războiul stelelor (râde). (…) Da, ei între ei, da, dar fac prostii. Nu se ciondănesc, se potențează unul pe celălalt.(...) Să fie sănătoși, să le meargă bine, să meargă la școală, să fie fericiți, asta îmi doresc! Cel mare e cu IT-ul, Eduard este cu bucătăria și ăla mic e cu pictura. Dar când se întâlnesc toți trei, se potențează, este ceva… Dacă mă vezi că sunt obosită azi, e pentru că nu am putut să dorm. Am avut un curs dimineață, George s-a ocupat de ei, le-a pus să mănânce… Nu puteam să dorm că țopăiau câte unul, câte unul…”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, pentru Ciao.ro.

Cum se înțelege George Restivan cu băieții Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu are o relație nemaipomenită cu George Restivan, însă bărbatul se înțelege de minune și cu băieții brunetei. De asemenea, jurnalista a spus că partenerul ei de viață și-a luat rolul de părinte în serios și se ocupă de cei mici de fiecare dată când bruneta nu poate.

„Se înțeleg foarte bine! Și-a luat rolul în serios! Astăzi am avut treabă și s-a ocupat bine de ei în prima jumătate a zilei. Asta e, sunt băieți!”, a mărturisit Adriana.

