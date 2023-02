Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre mariajul cu Silviu Prigoană. A dezvăluit abia acum motivele din spatele celor cinci divorțuri: "Nu a fost nicio regie"

In articol:

Au trecut ani buni de când Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au decis să pună punct definitiv relației lor și să meargă pe drumuri diferite.

Înainte de a lua această hotărâre, însă, mariajul lor a fost unul controversat, cu multe despărțiri și împăcări. Invitată în cadrul unui podcast, bruneta a dezvăluit motivele pentru care ea și tatăl copiilor ei au ajuns să aibă cinci procese de divorț, dar și în ce relații a rămas cu fostul soț, după despărțire.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre motivele din spatele celor cinci divorțuri: "Nu a fost nicio regie"

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc. Și-au întemeiat împreună o familie și au devenit părinții a doi copii, însă la un moment dat lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în căsnicia lor. De cinci procese de divorț au avut parte cei doi, până au pus capăt definitiv relației pe care o aveau.

Deși au fost aspru criticați la acea vreme și chiar au existat speculații că ar fi făcut asta doar pentru a se bucura de atenția presei, Adriana Bahmuțeanu mărturisește că totul a fost cât se poate de real.

Într-un podcast recent, bruneta a povestit că fostul ei soț era cel care o chema de fiecare dată în fața instanței pentru desfacerea căsătoriei, dar tot el se întorcea apoi, ca să-i ceară împăcarea: "Nu am divorțat eu. Este o percepție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio regie. A fost o relație de timp elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Eu am fost femeia tolerantă care mă trezeam dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. Îmi spunea: 'Hai, pleacă!'. După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcam.", a povestit Adriana Bahmuțeanu, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură video]

Chiar dacă a trecut prin momente extrem de grele în timpul mariajului cu Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu nu îi poartă pică fostului ei soț. Vedeta susține că situațiile cu care s-a confruntat în trecut au ajutat-o să-și învețe lecția: "Îi mulțumesc. Nu îi reproșez nimic. Dacă nu era el să mă bage în caruselul ăsta emoțional, nu eram cea de azi. Au fost multe certuri pe lângă cele cinci procese de divorț. Mi-au trebuit ani ca să îmi învăț lecția. (…) Nu puteam să-i spun nu. Nu sunt o femeie nebună, sunt una care și-a găsit greu motivația.

Atât mi-a trebuit mie ca să îmi învăț lecția. Aveam în mine un sâmbure care zicea că pot să îmi salvez căsnicia. Nu se schimbă nimic. Oamenii nu se schimbă. El m-a dominat mereu prin felul lui de a fi. (…) Nu mă simțeam bine la mine acasă. Nu puteam să mă consult cu el. Nu aveam un umăr pe care să plâng. Nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Eu nu dezgrop morții. Am avut câteva sute de cereri, plângeri, procese.", a mai spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul podcastului amintit.

Silviu Prigoană [Sursa foto: Captură video]

Cum se înțeleg Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană în prezent?

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit și în ce relații a rămas cu tatăl copiilor ei, după ani buni de la despărțire. Bruneta spune că Silviu Prigoană nu vrea să discute absolut deloc cu ea, așa că păstrează legătura doar prin avocați, atunci când este cazul: "Nu dorește să discute cu mine. Nu-l pot obliga. Discutăm ce avem de discutat prin avocați. Așa e cel mai bine. George știe tot. Nu l-a speriat nimic. E foarte open mind. Fostul meu mariaj nu este o excepție. Noi fiind persoane cunoscute e clar că am intrat în atenția tuturor. Noi nici nu am avut motive serioase de divorț. Când l-am prins cu amanta, mi s-a făcut milă. Milă de ea. (…)", a mai spus Adriana Bahmuțeanu, în interviul acordat lui Viorel Grigoroiu.