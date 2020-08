In articol:

Dezvăluiri teribile făcute de Adriana Bahmuțeanu despre copilul care i-a murit la 3 săptămâni după naștere. Vedeta a trecut prin această tragedie uriașă în anul 2009 și i-a luat 11 ani să aibă curajul să vorbească despre asta.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că e convinsă că moartea micuțului Darius putea fi evitată dacă primea sfaturi medicale corecte.

Adriana Bahmuțeanu: ”Fibromul a ajuns mai mare decât sarcina”

”Am stat foarte mult să mă gândesc la de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. (...) Pentru că eu aveam o problemă de sănătate, eu nu ar fi trebuit să rămân gravidă! Să înțeleagă lumea: cu fibrom uterin, nu e indicat să rămâi gravidă. Fibromul ăla crește cu sarcina. Dar acest doctor, pentru că se vedea șef a spus: da, poți să rămâi gravidă. Te ajut eu să faci un copil. Și evident, fibromul meu a crescut, s-a făcut mai mare decât sarcina și a împins sarcina, a ”expulzat” copilul. Asta s-a întâmplat!”, a povestit Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars.

Fosta soție a lui Sivliu Prigoană spune că a rămas cu traume din acea perioadă și a reușit în cele din urmă să-și revină după ce a devenit din nou mamă.

Adriana Bahmuțeanu: ”Am stat 6 luni în perfuzii”

”Nu știu dacă s-a instalat depresia, am avut o perioadă de furie împotriva acestui sistem. Din fericire, tot atunci, am descoperit un doctor extraordinar de bun, doctorul Horia Cioflan. El a încecat tot atunci să-mi salveze bebelușul, nu s-a reușit. Pe Eduard l-am făcut cu acest doctor, la scurt timp.

Citeste si: Florin Salam, lovit de o mare nenorocire după ce a cântat la priveghiul lui Emi Pian - evz.ro

El m-a ajutat și cu fibromul mi-a spus să nu mă operez în România și m-a trimis în altă parte, m-a învățat ce am de făcut, după aceea am rămas gravidă și... Vreau să vă spun că după ce l-am născut pe Eduard... cu Eduard am stat vreo 6 luni cu perfuzia pe lustră... După ce am născut nu mai puteam să merg. Făcusem atrofie musculară și aveam nevoie de două persoane care să mă ajute, mă ridicam și cădeam.

Citeste si: Povestea cutremurătoare a asistentei medicale ai cărei părinți au murit de coronavirus după ce i-a îngrijit chiar ea! Mirela s-a infectat apoi cu Covid-19 și a primit vestea morții mamei sale pe patul de spital!

Citeste si: Silviu Prigoană aruncă bomba despre Adriana Bahmuțeanu: ”Am înțeles că s-a căsătorit”

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu îl desființează pe Jador! ”Acum ești buricul pământului, dar faima nu ține la infinit”!

Mi-a fost mai ușor să trec peste asta pentru că aveam deja un copil. Și a trebuit să-mi găsesc resursa interioară să depășesc momentul.

Am stat la maternitatea Polizu trei săptămâni pe pat de cărămizi, pentru că trebuia să stau complet la orizontală, să nu mă mișc. Doctorii de acolo au făcut tot ce se putea face, doctorul care m-a îngrijit în timpul sarcinii, nu”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu pentru sursa citată.

A botezat copilul înainte să moară

În iunie 2009, fiul nou-născut al cuplului Adriana Bahmuțeanu – Silviu Prigoană a murit la doar trei săptămâni după ce a venit pe lume. Băiețelul se născuse prematur și a cântărit doar 900 grame la naștere. Decesul a fost înregistrat la maternitatea Polizu din București. Înainte să moară, părinții au decis să-l boteze pe micuț. Acesta purta numele de Eduard Darius.