Adriana Bahmuteanu a candidta la functia de primar al sectorului 1

”Nu știu cât am obținut, încă se numără”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, luni dimineața, pentru WOWbiz.ro. ”Vreau să le mulțumesc celor care m-au votat, am primit foarte multe mesaje de la oameni, unii pe care nu-i cunosc sau de la care nu mă așteptam. Mi-au trimis și poze cu buletinul de vot... Nu știu dacă aveam voei să spun asta”... a glumit Adriana Bahmuțeanu.

Bahmuțeanu: ”Am arătat cum trăiesc săracii din cartierul milionarilor”

In articol:

Vedeta spune că nu se aștepta să câștige, însă această campanie a fost un bun prilej pentru a-și dovedi că poate duce la capăt o astfel de provocare. În plus, ea este fericită că a reușit să rezolve, punctual, câteva probleme din sector. ”Timp de o lună, am fost un fel de reporter de teren, am mers acolo unde nici un candidat nu a mers vreodată. Cred că am arătat cât de greu trăiesc săracii din cartierul milionarilor. Am reușit să rezolv o situație cu un cetățean care își depozita gunoiul în casă, spre disperarea vecinilor. Ajunsese gunoiul până peste acoperiș. Am sunat la DSP, la Garda de mediu, am reușit să rezolv. Mi-au mulțumit vecinii, aveau de 20 de ani problema asta, nici o autoritate nu i-a ajutat. Am mai găsit și o piață-fantomă în zona Aviatorilor cu o singură tarabă...”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

Ce spune despre ceilalți candidați

Adriana Bahmuteanu a înfruntat-o pe Clotilde Armand, în stradă

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

În timpul campaniei, Adriana Bahmuțeanu a avut ocazia să-i cunoască pe cei doi favoriți la funcția de primar. ”Cu Dan Tudorache m-am întâlnit la o emisiune online. Mi s-a părut un tip destul de rigid, speriat, tipul clasic al funcționarului într-o administrație publică. Un om de partid, cu multe pe cap și cu oechipă nu tocmai ok. Nu știa de stiuația omului care depozita gunoiul. Clotilde Armand, pe de altă parte, chiar nu știa nimic. Am întâlnit-o în Piața Romană și am mers s-o întreb de ce a propus o groapă temporară de gunoi în sectorul 1, pentru că nicăieri în lume nu mai există așa ceva. Mi-a spus că nu a propus ea în consiliu, așa că a trebuit să-i arăt înregistrarea în care consilierii din partidul dânsei propuneau asta în consiliu. Nu mi s-a părut că știe prea multă administrație și că are consilieri destul de limitați”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu pentru WOWbiz.ro.

Dan Tudorache a vrut un nou mandat la primărie

Adriana Bahmuțeanu spune că toți i-au întors spatele, în campanie

Bahmu spune că nu și-a făcut un obiectiv din a intra în politică și că această campanie a fost o experiență și atât. ”Vreau să-mi iau o vacanță și să mă liniștesc. A fost o campanie grea, am mers și câte 10 km pe zi. Nu mă așteptam să câștig la un timp așa de scurt după ce am anunțat că intru în politică, dar nici nu mă așteptam să am acest blocaj mediatic de care am avut parte. Am colegi, tot jurnaliști, care au cadidat și au mers la 3 emisiuni pe zi. Eu am făcut campanie pe Facebook și sper că am reușit să arăt ceva din problemele acestui sector, pentru ca cel care a câștigat alegerile să poată să le rezolve”, a mai declrata Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.