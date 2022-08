Adriana Bahmuțeanu din nou mămică? Dezvăluiri neașteptate, după ce s-a logodit: "Un frățior pentru Blake" | EXCLUSIV

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, George Restivan, au vorbit despre relația lor de iubire și modul inedit în care au ajuns să se cunoască prin intermediul lui Carmen Harra. Prezenți în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, alături de fiul lui George, Blake, ei au dezvăluit cum au decis să meargă în fața preotului la doar o lună și

George și-a pierdut soția, după nașterea fiului lor

jumătate din clipa în care s-au văzut față în față. În plus, aceștia au mărturisit care a fost și adevăratul motiv pentru care nu au putut încă să se cunune civil. George a impresionat-o pe Adriana Bahmuțeanu cu povestea lui tristă de viață, drama prin care a trecut după ce soția lui a murit la doar puțin timp după ce i-a dat naștere lui Blake.

Mulți cunosc povestea de dragoste dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, însă puțini știu drama bărbatului. Acesta a mai fost căsătorit înainte, însă soția lui a decedat, la câteva luni de la nașterea lui Blake, fiul lor. Iată care a fost cauza.

"A încetat din viață după aproape 3 luni de la naștere. A avut preeclamsia, e un termen medical, în care unei femei însărcinate, când este în perioada de 7 luni, crește tensiunea foarte tare. A născut prematur, la 7 luni jumate.", a declarat George Restivan.

Adriana a trecut și ea printr-o dramă similară, însă a fost vorba despre un copil.

Vedeta și-a deschis sufletul și a explicat ce înseamnă de fapt pentru ea această pierdere.

"Viața înseamnă și fericire, dar și pierderi. Cel mai greu, dar nu imposibil este să treci peste aceste pierderi. Nu te vindeci niciodată, cred eu, dar înveți să mergi mai departe.", a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, în platoul WOWbiz.

Adriana și George se gândesc să facă un copil

Bahmu a rupt tăcerea și a dezvăluit unul din planurile de viitor cu noua familie pe care o are. După ce Blake și-a spus marea dorință, de a a avea un frățior, Adriana și George au spus că s-au gândit serios la acest lucru. De asemenea, bărbatul a povestit și cum s-a cunoscut cu viitoarea lui soție.

"Am văzut un live în care a zis că e femeie singură și am zis că acum e șansa mea. A fost atracție la prima vedere. Nici nu m-am gândit că dintr-un subiect, să ajung s-o opresc din ceea ce vorbeam și să-i spun că-mi place de ea și că aș vrea să o iau de nevastă.(...) Ne gândim să facem un copil, un frățior pentru Blake.", a povestit George Restivan, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

