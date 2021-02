Adriana Bahmuțeanu, interviu cu Răzvan Lupu, salvatorul de la metrou! Fiul fotbalistului Dănuț Lupu a salvat-o pe adolescenta: „Sper să mă invite la majoratul ei”

In articol:

Răzvan Lupu, cel care a salvat-o de la moarte pe adolesceta care s-a aruncat pe șinele de tren de la stația de metrou Dristor 1, este chiar fiul fostului fotbalist Dănuț Lupu. Adriana Bahmuțeanu a stat de vorbă cu eroul care a reușit să o ridice pe peron în ultima clipă pe copilă, iar el a făcut declarații emoționante despre incident.

„Răzvan Lupu, eroul de la metrou, cel care a salvat o tânără de la sinucidere, este fiul celebrului Dănuț Lupu! Respect, Răzvan! Ești eroul nostru”, este mesajul pe care l-a publicat Adriana Bahmuțeanu în dreptul videoclipului.

Răzvan Lupu, declarații emoționante după ce a salvat-o pe adolescenta de la metrou

„Consider că așa a fost să fie. Pe de o parte sunt fericit că am fost acolo, că am reușit să îi salvez viața. Mă bucu nespus că nu ni s-a întâmplat nimic nicimie, nici fetei care era la metrou și care a văzut ce s-a întâmplat și a alertat lumea de acolo. Sper să se facă bine, sper din tot sufletul să apuce să mă invite la majoratul ei”, a povestit Răzvan Lupu.

Fiul celebrului fotbalist Dănuț Lupu nu merge de obicei cu metroul, însă, din fericire, miercuri a fost în locul potrivit, la momentul potrivit, și a

salvat o viață.

„Am fost cu prietena mea să ne plimbăm și ulterior am vorbit cu tata (n.r.- Dănuț Lupu) să ne vedem. Am hotărât să mergem acasă să luăm mașina, dar pe drum ne-am răzgândit, a spus că luăm metroul. Fata a avut noroc că am fost acolo și am reușit să o salvez.

E doar un copil de 14 ani, dar am trăit 33 de ani și nu am văzut niciodată atâta goliciune în ochi. Din câte am înțeles, ar fi avut niște probleme cu părinții, ei erau divorțați sau trebuie să divorțeze. Undeva acolo sunt niște probleme”, a mai spus eroul de la metrou.

„E clar că sunt probleme, din moment ce a vrut să se arunce în fața metroului și înțeleg că nu este la prima tentativă de suicid”, a adăugat Adriana Bahmuțeanu.

„Da, asta am auzit și eu, dar nu pot să afirm decât că am auzit-o. După ce am văzut filmarea de mai multe ori am avut lacrimi în ochi și un nod în gât când am mai vorbit cu oameni care știu cine sunt. E dureros ca la 14 ani să nu poți avea sprijin din partea psihologilor sau a părinților.

Educația vine din familie, eu am avut o copilărie frumoasă, generația cu cheia la gât. Calculatorul a venit târziu, când deja eram mare și sătul de stat afară și bătut mingea. Am avut o copilărie frumoasă. Tata este pentru mine un model de urmat, un fotbalist cum știți cu toții. Nu aș putea să spun decât că este tatăl meu, iar el și mama sunt perfecți în ochii mei”, a mai spus Răzvan Lupu, fiul fostului fotbalist Dănuț Lupu, în vidoeclipul publicat pe pagina de Facebook a vedetei de televiziune Adriana Bahmuțeanu.