Adriana Bahmuțeanu, mărturisiri dureroase despre divorțul de Silviu Prigoană: „Când ai de-a face cu un abuz”. Vedeta a mers la psiholog pentru a putea trece peste clipele grele: „Mi-au trebuit câțiva ani”

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi foști soți au avut o căsnicie atipică, fiindcă de fiecare dată când se certau, ajungeau să divorțeze, pentru ca mai apoi să se recăsătorească.

Adriana Bahmuțeanu a apelat la ajutorul psihologului după divorț

Așa a arătat mariajul lor vreme de câțiva ani, până când, într-un final, au pus punct pentru totdeauna relației. Însă, la 8 ani de la ultimul divorț , Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit cât de greu i-a fost să-și ia viața de la 0, după ce s-a separat de bărbatul cu care are 2 copii.

Deși, în prezent, este foarte fericită alături de actualul ei soț, Adriana Bahmuțeanu a recunocut că, după divorțul de Prigoană, nu credea că își va reface vreodată viața sentimentală. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a mărturisit că a trecut printr-o perioadă extrem de grea, după ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei. Vedeta a fost nevoită să își ia viața de la 0, în timp ce își vindeca și rănile provocate de divorțul dureros prin care a trecut.

La 8 ani după separarea de fostul soț, bruneta a mărturisit că procesul de vindecare a durat mai mulți ani, timp în care a apelat chiar și la ajutorul unui psiholog, pentru a-și putea recăpăta echilibrul.

„A fost aventura vieții mele, pentru că nicio femeie, atunci când se căsătorește, nu se gândește că o să ajungă la divorț, dar da, există viață și după divorț și dacă odată s-a întâmplat să faci o alegere care să nu mai corespundă, e mai bine să rupi pisica, să stai o perioadă să-ți lingi rănile, să te refaci, din toate punctele de vedere, și să o iei de la capăt. Îi mulțumesc lui George că a venit în viața mea și că mi-a dat imboldul de a merge mai departe, pentru că nu mă gândeam, neapărat, că o să-mi refac viața și o să mă recăsătoresc. Mă gândeam că asta e, că am o vârstă, dacă o fi să fie, bine, dacă nu, iarăși bine. Mi-a dat acea resetare de care aveam nevoie dar, recunosc, că m-am pregătit pentru asta. Am avut câțiva ani în care mi-am luat „adio” de la fosta relație, am făcut terapie, am studiat psihologie, am terminat toate cursurile, urmează să-mi iau dreptul de practică și mi-a folosit foarte mult lucrul acesta.(...) În prima tinerețe, nu am învățat faptul că, atunci când ai de-a face cu un abuz, poți să-i pui stop și ține de tine să pui stop, lucrul ăsta l-am învățat din practică, din presă.(...) Mi-au trebuit câțiva ani în care să mă schimb eu pe mine și acum pot să spun că trăiesc o perioadă foarte frumoasă a vieții mele”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Viva.ro.

Adriana Bahmuțeanu și cei doi copii ai săi, Eduard și Maximus [Sursa foto: Facebook]

Conflictul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-a reaprins

Deși au trecut atâția ani de când și-au încheiat socotelile, Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au ajuns, din nou, în mijlocul unui scandal. După ce s-a întors din SUA, acolo unde a mers în vacanță alături de soțul ei și de copiii pe care-i are cu Silviu Prigoană, Adriana nu l-ar mai fi dus pe fiul ei cel mic, Eduard, acasă la tatăl lui, pentru că, spune vedeta, băiatul nu ar mai fi dorit acest lucru, ceea ce l-a făcut pe bărbat să ia foc. Silviu Prigoană a declarat că fosta lui soție a încălcat hotărârea judecătorească și că va trebui să răspundă în fața legii pentru fapta ei.

„Adriana Bahmuțeanu a încălcat hotărârea judecătorească și este infracțiune, în primul rând. Și, în al doilea rând, nu a dus copilul la școală, este o altă infracțiune, două infracțiuni una peste alta, care se sancționează cu închisoare. Însă își asumă responsabilitatea a ceea ce face. S-au ocupat avocații. Am înștințat Protecția Copilului sector 3, sector 5, Poliția, executorul judecătoresc. S-au făcut toate demersurile necesare. Copilul nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești. Dânsa avea obligația să aduca copilul acasă. Ulterior, dacă dorea să facă ceva, existau proceduri legale. Cum eu am procedat legal și dânsa trebuia să procedeze legal, legea este numai pentru unii, nu pentru toată lumea. Probabil cel mic locuiește la Adriana, abuziv. Nu am cunoștință, știu că nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești, la domiciliul meu. Ea avea obligația să ia și să îi aducă. Ce știu cu siguranță, de pe cântarul medicului de familie, este că a plecat cu 80 de kg și s-a întors cu 90 de kg, în 3 săptămâni. Totuși, are 12 ani”, a declarat Silviu Prigoană, potrivit Spynews.ro.