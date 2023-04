Adriana Bahmuțeanu nu mai face nuntă cu George Restivan la data anunțată! A luat decizia pe ultima sută de metri: „M-am săturat. La ce mi-au folosit?!”

In articol:

În luna iunie a acestui an, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan urmau să ajungă în fața ofițerului de Stare Civilă, eveniment pe care l-au anunțat fericiți ambii parteneri, însă se pare că acum, planurile celor doi s-au schimbat, iar aceștia au făcut chiar și o serie de declarații pe baza acestui subiect, explicând motivele pentru care vor schimba data cununiei civile.

Adriana și George au explicat că este foarte greu să-i adune pe toți apropiații în respectiva zi, mai ales că își doresc ca toți cei dragi să le fie alături. Pentru că mulți dintre invitați nu vor putea fi prezenți la cununia civilă în luna iunie, cei doi viitori soți au decis că este mai bine să schimbe data fericitului eveniment.

„ Am a m â nat nunta p ent ru că nu reuș i m s ă- i str â ngem la un loc pe toți cei pe care d o rim să-i invităm. Pe C ar m en H arra, pe verișorii mei, verișorii lui. Sunt peste tot, î n America, în E uropa.

P ro blem a mare e cu data. Am zis că va fi în iunie, dar nu m ai facem. C red că o lăs ă m mai pe toamnă! O să vede ț i, mai aștepta ț i un pic, lăsa ț i-ne un pic. Nu putem s ă- i aducem pe toți la aceeași ma să, așa că mai s tă m un p ic, mai respirăm și mai vedem”, au declarat Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, pentru Click.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan nu se mai grăbesc în privința căsătoriei

Dacă până acum erau nerăbdători să-și unească destinele pe cât de repede posibil, stabilind data cununiei civile în luna iunie a acestui an, acum cei doi parteneri au decis să mai aștepte în privința fericitului eveniment, pentru a se așeza toate lucrurile așa cum își doresc.

„ S untem prinși cu d iverse treburi, n u avem timp nici să respiră m, nici să d o rmim. Copii i sunt ok, noi avem o viață normală. Sunt e m ca și so ț și so ț ie, dar nu avem acte. Așa și, ce?! P e mine mă ț in actele, nu am avut acte?! M-am săturat de ele! La ce mi-au folosit?!”, a completat Adriana Bahmuțeanu, pentru aceeași sursă.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Instagram]