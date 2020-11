Adriana Bahmuțeanu o pune la punct pe Bianca Drăgușanu, după despărțirea de Alex Bodi: „Ei îi plac smardoii!”

Adriana Bahmuțeanu, despre relațiile Biancăi Drăgușanu

Adriana Bahmuțeanu este cunosctă în mediul public despre modul direct în care vorbește despre relațiile și căsniciile din showbiz-ul românesc. Vedeta a avut, la rândul ei, o căsnicie extrem de controversată alături de Silviu Prigoană. Jurnalista susține că Bianca Drăgușanu este o persoană cu stima de sine scăzută, care are o afinitate pentru un anumit tipar de bărbat. Din această cauză, divei îi va fi foarte greu să fie fericită.

„Cuplul Bianca-Bodi este conflictual, e o pasiune până devin dușmani, se ceartă, se bat. Nu o să ajungă la un numitor comun niciodată. Ea e geloasă pe oricine la nivel patologic, ea nu are încredere în ea, toate astea vin din copilărie. În momentul în care non stop mai faci ceva, te mai operezi, înseamnă că nu te simți bine în pielea ta. Are o problemă mare Bianca, atrage parteneri abuzivi, un băiat bun ca Victor nu a atras-o. Ei îi plac smardoii, are mult de lucrat cu ea. Până nu schimbă modelul de bărbat de care e atrasă ea nu va fi fericită” , a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu, despre divorțul dintre Raluca Pastramă și Pepe: „Se vor împăca"

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre despărțirea Ralucăi Pastramă de Pepe. Ea este ferm convinsă că lucrurile dintre cei doi nu mai erau ca înainte, fapt care a umplut paharul. Jurnalista susține că există o posibilitate ca cei doi să se împace.

Pepe și Adriana Bahmuțeanu

„E clar că acolo a fost o picătură care a umplut paharul. Acolo sunt probleme de comunicare, de înțelegere, nu e vorba de gelozie. După ce trec fluturașii ăia din stomac, nu mai e omul ideal și vezi realitatea. Nu cred că e vorba nici de bani, asta e, dacă nu mai merge, faci o pauză. Ei au copii, investiții comune, neamurile vor să-i împace, însă nu trebuie niciodată să te împaci de dragul copiilor. La ei e posibil să depășească momentul, se vor împăca cred...” Citește continuarea AICI.

Sursă: Impact.