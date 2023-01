Adriana Bahmuțeanu, revenire spectaculoasă în televiziune! Bruneta a dezvăluit când se întoarce pe micile ecrane: "O să am emisiunea mea"

In articol:

În ultima perioadă, viața Adrianei Bahmuțeanu s-a schimbat radical. S-a logodit, a programat nunta, iar acum a decis să facă un salt uriaș în plan profesional și să se întoarcă în televiziune.

Iată de când vor putea telespectatorii să o urmărească pe micile ecrane!

Citește și: "Zilele triste din viața ei s-au terminat" George Restivan, dezvăluiri înainte de nuntă! Vrea să o facă cea mai fericită femeie pe Adriana Bahmuțeanu| EXCLUSIV

Adriana Bahmuțeanu revine la TV: "O să am emisiunea mea"

După o perioadă lungă în care a luat o pauză de la rolul de moderatoare, Adriana Bahmuțeanu a simțit că este momentul potrivit să se întoarcă în televiziune. Bruneta a dezvăluit că anul 2023 a venit la pachet cu multe proiecte frumoase, iar de unul dintre ele se vor putea bucura și telespectatorii. Este vorba despre emisiunea pe care viitoarea soție a lui George Restivan o va prezenta începând de săptămâna viitoare:

Citeste si: „Am luat decizia să ne despărțim.” Ileana Sterp, adevărul dureros despre relația cu Daniel Aloman- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

Citește și: George Restivan a aflat rezultatul testelor de paternitate făcute în America. Adevărul, scos la iveală de probele ADN: "Contează doar că s-a rezolvat!"

"Reporter: Revii în televiziune?

Adriana Bahmuteanu: Da, de săptămâna viitoare. O să am emisiunea mea pe un post nou, o să vedeți, o să fie o surpriză!", a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru ciao.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Captură YouTube]

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au stabilit data nunții

Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei își doresc să-și întemeieze cât mai repede o familie în adevăratul sens al cuvântului. Cei doi îndrăgostiți au stabilit deja când va avea loc marele eveniment și au mers la Primăria Sectorului 5, să depună actele pentru căsătorie: "Am vrut să alegem o dată să știm, să putem să acomodăm și neamurile și prietenii ca să știe dinainte, pe 7 iunie, ceremonia aici la Primărie va fi la 13.50. La Primărie totul a mers foarte bine, toată lumea s-a bucurat că ne-a văzut, am fost și anul trecut, ca să încercăm să facem căsătoria, dar acum avem toate actele, am ales și data, suntem foarte bucuroși.", a declarat viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.