Adriana Bahmuțeanu, scandal de proporții într-un spațiu comercial. Autoritățile au intervenit: "Jandarmul acela habar nu avea"

Adriana Bahmuțeanu a ajuns rapid în centrul atenției într-un supermarket din Capitală, după ce a refuzat să se conformeze măsurilor sanitare impuse și să poarte mască de protecție în incinta magazinului.

Vedeta a avut o discuție aprinsă cu oamenii legii, care au fost alertați de către angajații centrului comercial.

Adriana Bahmuțeanu, scandal uriaș într-un magazin din Capitală

Adriana Bahmuțeanu a povestit revoltată pe Facebook prin ce a trecut în momentul în care a fost la cumpărături, într-un magazin din Capitală. Fosta prezentatoare tv a dezvăluit că a fost implicată într-un scandal uriaș când își făcea proviziile, pentru că a refuzat categoric să poarte mască de protecție. Supărați că vedeta nu se conformează regulilor, angajații supermarketului au chemat Jandarmeria, deși nu știau faptul că aceasta suferă de o afecțiune serioasă.

Astfel, Adriana Bahmuțeanu a început să se contrazică cu oamenii legii, iar de aici până la o discuție de proporții nu a mai fost decât un pas, căci fosta soție a lui Silviu Prigoană a ținut să-și susțină teoria și a pornit chiar și un live pe Facebook, pentru a împărtăși cu cei care o urmăresc situația cu care se confrunta: "Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu, legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Jandarmul acela habar nu avea.", a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru Fanatik.ro.

Adriana Bahmuțeanu, revoltată că nu i s-au respectat drepturile

Adriana Bahmuțeanu a fost de-a dreptul revoltată că nu i s-au respectat drepturile și a mărturisit că s-a simțit hărțuită de față cu toți cei care se aflau în supermarket.

Totuși, vedeta a declarat că jandarmul care a legitimat-o nu a aplicat nicio sancțiune, chiar dacă i-a atras atenția asupra faptului că nu poartă mască: "Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat. Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta mască. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată.", a mai adăugat Adriana Bahmuțeanu, pentru aceeași sursă.