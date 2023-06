Adriana Bahmuțeanu, schimbare radicală în carieră. Vedeta s-a pregătit cu cei mai buni oameni din domeniu: ”Doctorul acela este foarte cunoscut în America”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu este o figură cunoscută în spațiul public, aparițiile sale televizate nefiind deloc puține.

A prezentat emisiuni, a fost invitat-comentator în altele, a avut relații care au dus-o în lumina reflectoarelor, a intrat chiar și în politică, dar nimic nu a convins-o în mod definitiv.

Adriana Bahmuțeanu, schimbare radicală în carieră [Sursa foto: Facebook ]

Adriana Bahmuțeanu devine psiholog cu acte

Asta până nu de mult, când a realizat că și-a găsit vocația. Astfel, după multe cursuri de psihologie, acreditate atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii, acum vedeta vrea să își deschidă propriul cabinet.

Conform spuselor sale, în ultimii ani s-a schimbat radical, a învățat multe, ceea ce a făcut-o să realizeze că poate da din lecțiile sale și altora.

Plus că, mai notează ea, ar fi păcat să nu vină în ajutorul altora, după câte cursuri a urmat și nu cu oricine, ci cu oameni din domeniu foarte cunoscuți peste mări și țări.

Așa că, în doar o lună va obține dreptul de liberă practică, iar apoi bruneta este pregătită să devină psiholog și în fapte, nu doar în acte.

”E o întrebare grea (nr. dacă se mai implică în politică.). Știi cum e. Te bagi acolo, nu poți să faci nimic, ieși de acolo terfelit, râde lumea de tine. Mai bine ne vedem noi de treaba noastră. Uite, am terminat studiile, luna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi iau dreptul și de liberă practică, mai am niște proiecte, pe psihoterapie. Îmi deschid și un cabinet, mai multe vreau să fac. E păcat, am muncit până acum ca să ce? Oamenii se maturizează, noi ne schimbăm. Nu există să fii la fel ca acum 10-15 ani. Am alte planuri, adică, am anumite studii care nu sunt recunoscute în România, dar în America sunt recunoscute și pot să practic. Sunt la prima grupă din lume, e ceva pe specialitate. George se uita când eram la cursuri online și spunea că doctorul acela este foarte cunoscut în America”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Și cum cursurile sale sunt recunoscute peste hotare, întrebați, ea și soțul ei, dacă se gândesc să se mute în SUA, cei doi încă nu au putut spune dacă acesta va fi sau nu următorul lor pas.

Deocamdată le este bine în România și n-au motive întemeiate pentru a pleca, dar nu știu ce le aduce ziua de mâine.

”Totul se întâmplă cu un motiv în viață. Vedem ce o să fie. Deocamdată suntem bine”, au spus cei doi.