Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, pregătiți să devină soț și soție cu acte în regulă! Cum va arăta fericitul eveniment

Adriana Bahmuțeanu este în culmea fericirii, asta pentru că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actualul său partener de viață, George Restivan, bărbatul pe care l-a întâlnit prin intermediul celebrei clarvăzătoare, Carmen Harra. Imediat cum s-au întâlnit, cei doi s-au plăcut, așa că nu au așteptat mult timp până când să-și dea seama că își doresc un viitor împreună.

Așadar, în urmă cu câteva săptămâni, cei doi parteneri au decis să se logodească în biserică, iar acum, toți fanii cuplului sunt curioși să afle când urmează nunta, motiv pentru care Adriana Bahmuțeanu a explicat concret cum este situația.

Jurnalista a spus că ea și viitorul soț nu au stabilit nimic privind fericitul eveniment, însă așteaptă ca George să ajungă în țară, pentru a stabili detaliile despre nuntă. Bruneta a mai precizat că la petrecerea de după nuntă vor fi invitați doar prieteni apropiați, mai ales că niciunul dintre parteneri nu își dorește un eveniment grandios.

”O să vină curând, da! Deocamdată să ajungă soțul acasă. Mai are o săptămână și vine. Nu am fixat nimic, o să stabilim împreună, nu am apucat, nu am reușit, nu am avut cum. Aici în țară, doar cu prieteni aproapiați o să facem o mega petrecere, atât. Nu vreau nuntă, nu vreau nu știu ce.. O petrecere frumoasă, să mă simt bine, să dansez până dimineață.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru un post TV.

Motivul pentru care Adriana Bahmuțeanu nu au putut să se căsătorească civil cu George Restivan

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu a explicat și motivul pentru care ea și George Restivan nu au putut deveni soț și soție cu acte în regulă.

Mai precis, jurnalista a spus că lipseau niște documente, iar fără acestea, cununia nu ar fi putut fi oficializată, însă imediat cum se vor rezolva aceste probleme, cei doi viitori soți vor ajunge în fața ofițerului de Stare Civilă.

„Ne mai lipseau niște acte, dar o să le recuperăm între timp. Noi ne simțim ca soț și soție și asta e important. Eu nu cred că un act ține o relație, ci înțelegerea dintre parteneri.(..) Nou așa ne strigăm prin casă, soț și soție.”, a mai explicat jurnalista.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Instagram]