Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit în secret! Au făcut slujba religioasă într-o biserica din Ucraina, după ce au anunțat că amână nunta

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan sunt în culmea fericirii! Cei doi amorezi și-au unit destinele la o biserică din Ucraina, deși în urmă cu doar câteva săptămâni au anunțat că vor amâna fericitul eveniment. Jurnalista și soțul ei au dorit să se căsătorească la biserica Banceni de peste hotare, în semn de protest, pentru că aceasta se va închide.

Vedeta și partenerul ei de viață au făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, precizând că slujba lor a fost ultima care s-a rostit în limba română. De precizat este că, este vorba despre biserica unde preoții au fost hărțuiți din cauza faptului că nu au dorit să schimbe rit-ul în cel vechi, dar și pentru că țineau slujbe în limba română.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au ajuns după aceea în Bucovina, acolo unde au sărbătorit fericitul eveniment alături nașii lor.

„ Suntem în Bucovina, la nașii noștri, avem și un cățel, nu stiu dacă îl vedeți că e certificatul de cuninie.Ce se întâmplă cu românii noștri din Ucraina e strigător la cer, mai multe biserici urmează să fie închise, nu se dorește oficierea, preoții să se aflilieze la biserica în limba ucraineană, populația vrea slujbă în română, asta a fost mesajul pe care îl transmitem patriarhului Daniel”, a

declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru România TV

De ce au amânat nunta Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

La începutul lunii aprilie, George Restivan și Adriana Bahmuțeanu au anunțat că vor amâna nunta, explicând la momentul respectiv că nu reușesc să-i adune pe cei apropiați la un loc, pentru a le fi alături în ziua cea mare.

„ Am a m â nat nunta p ent ru că nu reuș i m s ă- i str â ngem la un loc pe toți cei pe care d o rim să-i invităm. Pe C ar m en H arra, pe verișorii mei, verișorii lui. Sunt peste tot, î n America, în E uropa. P ro blem a mare e cu data. Am zis că va fi în iunie, dar nu m ai facem. C red că o lăs ă m mai pe toamnă! O să vede ț i, mai așteptaț i un pic, lăsa ț i-ne un pic. Nu putem să- i aducem pe toți la aceeași masă, așa că mai stăm un pic, mai respirăm și mai vedem”, au declarat Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, pentru Click.ro.

