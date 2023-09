Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, din nou în proces! Politicanul a avut o reacție acidă la adresa fostei sale partenere de viață: „A încălat hotărârea judecătorească și este infracțiune”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o relație tumultoasă, iar de-a lungul anilor, cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori. Scandalul dintre cei doi a ținut întotdeauna prima pagină a ziarelor, mai ales că mariajul lor a fost unul extrem de controversat.

În ciuda faptului că între foștii soți lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, mai ales că recent jurnalista s-a și recăsătorit cu George Restivan, se pare că un nou scandal a izbucnit între cei. Totul ar fi pornit de la faptul că fiul său cel mic și-ar fi exprimat dorința de a se muta cu mama sa, imediat după ce s-au întors din vacanță.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, un nou proces

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au mai multe procese și plângeri penale la activ. Fără îndoială, relația lor a fost una extrem de controversată, ba chiar și criticată de-a lungul anilor. Mai mult decât atât, chiar în momentul în care părea că lucrurile revin la normal, se pare că nu este nici pe departe așa.

Citește și: „Din cauza vitezei” Adriana Bahmuțeanu a trecut prin clipe de panică! Vedeta a ajuns de urgență la spital, după ce s-a accidentat în locuința sa. Cum se simte în aceste momente: „A fost horror”

Mai precis, jurnalista a mărturisit că imediat după ce s-au întors din minunata vacanță de peste Ocean, pe care a petrecut-o alături de copiii săi și actualul partener de viață, fiul cel mic a mărturisit că își dorește să locuiască alături de mama sa.

Zis și făcut, întrucât vedeta a înaintat imediat cererea, iar acum așteaptă ca Instanța să ajungă la o decizie.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Simona Halep, suspendată 4 ani. Decizia Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului- stirileprotv.ro

„Da, am înaintat această cerere. Fiul meu cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mine, la întoarcerea din vacanță. Așteptăm ca instanța să stabilească un termen.”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu pentru Spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, din nou în proces, din cauza copilului [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, vacanță de vis în America! Jurnalista și soțul său au vizitat o mulțime de locuri spectaculoase: „A fost frumos, a fost palpitant”

Cum a reacționat Silviu Prigoană?

Silviu Prigoană a avut o reacție în acest caz, mărturisind că fosta sa parteneră de viață a încălcat hotărârea judecătorească, întrucât nu l-a adus înapoi pe fiul lor la domiciliul său, așa cum era stabilit. Mai mult, politicianul spune că nu este singura infracțiune pe care a comis-o și asta pentru că nu l-ar fi dus dus deloc la școală pe copil.

Politicianul este foc și spară și spune că a făcut deja demersurile necesare pentru ca jurnalista să răspundă în fața legii pentru faptele sale, dat fiind faptul că nu și-a respectat obligațiile.

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, totul despre viața de femeie măritată: „Sunt mai de modă veche”. Ce activități are vedeta, la câteva luni după ce s-a căsătorit cu George Restivan

„Nu am cunoștință de această ordonanță președințială. Adriana Bahmuțeanu a încălat hotărârea judecătorească și este infracțiune, în primul rând. Și, în al doilea rând, nu a dus copilul la școală, este o altă infracțiune, două infracțiuni una peste alta, care se sancționează cu închisoare. Însă își asumă responsabilitatea a ceea ce face. S-au ocupat avocații. Am înștințat Protecția Copilului sector 3, sector 5, Poliția, executorul judecătoresc. S-au făcut toate demersurile necesare. Copilul nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești. Dânsa avea obligația să aduca copilul acasă. Ulterior, dacă dorea să facă ceva, existau proceduri legale. Cum eu am procedat legal și dânsa trebuia să procedeze legal, legea este numai pentru unii, nu pentru toată lumea. Probabil cel mic locuiește la Adriana, abuziv. Nu am cunoștință, știu că nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești, la domiciliul meu. Ea avea obligația să ia și să îi aducă. Ce știu cu siguranță, de pe cântarul medicului de familie, este că a plecat cu 80 de kg și s-a întors cu 90 de kg, în 3 săptămâni. Totuși, are 12 ani.”, a declarat Silviu Prigoană pentru sursa menționată anterior.