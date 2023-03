Adriana Bahmuțeanu, victima abuzului sexual. Bruneta susține că Nikos Papadopoulos, fostul ei iubit, o obliga să întrețină relații intime: "Am reclamat violenţa sexuală, dacă eu nu doream, mă forţa"

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva fostului iubit grec, Nikos, care a durat, însă, doar 5 zile, la scurt timp, cei doi ajungând în instanță, acolo unde jurnalista a cerut prelungirea ordinului, căci se simțea amenințată și se temea de faptul că viața sa ar putea fi pusă în pericol.

Totuși, bruneta i-a adus acuzații grave fostului ei iubit, precum agresiune, furt, abuz sexual, însă chiar și așa, Nikos Papadoupoulos a scăpat de restricțiile legii. Adriana Bahmuțeanu a povestit în detaliu câteva episoade cutremurătoare pe care le-ar fi trăit alături de fostul ei partener de viață.

„Relaţia noastră a încetat în urmă cu un an, l-am evacuat în repetate rânduri din domiciliul meu, am schimbat broaştele la uşă, însă m-a urmărit. Anul acesta, a plecat de patru ori din domiciliu, dar a revenit. Evenimentele reclamate au avut loc la sfârşitul lunii iunie, când i-am cerut să părăsească domiciliul, imobilul fiind al mamei mele. Au fost mai multe incidente.(...) Am depus plângere, am specificat că mă urmăreşte, mă hărţuieşte şi că îmi e frică pentru viaţa mea. M-a lovit în repetate rânduri, ultima dată m-a împins când a vrut să intre peste mine, schimbasem butucul de la ușă. Am reclamat violenţa sexuală, nu am vrut să se afle, dar nu s-a putut. Aveam o relaţie conflictuală, rece, dacă eu nu doream relaţii sexuale, mă forţa. Mă urmărea peste tot unde mă duc, pentru hărţuire, infracţiuni electronice, are acces la toate conturile mele, eu lucrez de pe acele conturi. Am mesaje de ameninţare, că nu o să scap niciodată de el, că va fi umbra mea”, a

declarat Adriana Bahmuțeanu, scrie Cancan.ro

În fața instanței, jurnalista a recunoscut că era implicată în altă relație, însă a dezvăluit că tot se teme pentru viața ei, din cauza fostului iubit grec: ”Îmi e teamă că mă impinge, mă bate şi vine peste mine în casă, eu în prezent am altă relaţie”.

Adriana Bahmuțeanu și noul ei iubit, George

Adriana Bahmuțeanu, amenințată cu moartea de către Nikos

Scenele de violență nu s-au încheiat cu ”cu una, cu două”, că acestea s-au mai repetat, chiar de față cu alte persoane, inclusiv în fața oamenilor legii, spune Adriana Bahmuțeanu, atunci când a fost amenințată chiar cu moartea.

”I-am cerut pârâtului în repetate rânduri să mă lase în pace, o martoră a fost de faţă când m-a bătut acum doi ani. Toate ştiu că imi doream finalizarea relaţiei în mod amiabil. Pe 9 iulie mă aflam pe geam, pârâtul îmi arăta pumnul şi mi-a spus că nu o să scap niciodată de el. Geamul meu dă chiar la cafenea. La sfârşitul lunii iunie m-a ameninţat cu moartea, când mama mea i-a cerut să părăsească domiciliul. M-a ameninţat inclusiv de faţă cu poliţia, că o să văd eu ce o să păţesc, că nu o să scap niciodată de el, s-a filmat ameninţarea de poliţişti. Chiar i-am rugat pe poliţişti să consemneze”, a mai spus atunci Adriana.

Totuși, după acuzațiile Adrianei Bahmuțeanu, Nikos a venit, la rândul său, cu o reacție, spunând în cadrul unei emisiuni TV că nu dorește să facă parte din acest scandal, asta pentru că vrea ca oamenii să rămână cu amintirea lui de pe scenă și nu de prin tabloide. De asemenea, vedeta a mai ținut să precizeze că nicio acuzație din cele pe care i le-a adus jurnalista nu este adevărată.

Adriana Bahmuțeanu a pierdut procesul cu artistul

De precizat este că, Adriana Bahmuțeanu a pierdut procesul cu Nikos Papadopoulos. Bărbatul și-a susținut partea lui de adevăr în instanță, motiv pentru care autoritățile nu au mai prelungit ordinul de protecție.

De asemenea, cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București pentru Adriana Bahmuțeanu a fost considerată drept neîntemeiată.

Totodată, bruneta a fost nevoită să plătească 1.500 de lei cheltuieli de judecată.