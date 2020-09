In articol:

Adriana Iliescu

Adriana Iliescu a intrat în atenția publicului în anul 2004 atunci când a reușit să aducă pe lume un copil la vârsta de 67 de ani. La momentul actual, fosta profesoară are o fetiță în vârstă de 16 ani.

Fosta profesoară trăiește o viață modestă și la momentul actual trăiește cu fiica ei. Deși este o fire destul de activă, se pare că de trei săptămâni Adriana Iliescu nu a mai fost văzută de niciun vecin. Totodată, se pare că telefoanele femeii sunt dezactivate.

“Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, a declarat o vecină, conform impact.ro

Adriana Iliescu, probleme de comunicare cu fiica sa

Pe toată perioada de izolare, Adriana a încercat pe cât posibil să o protejeze pe Eliza, însă, se pare că au început să apară discuții între cele două. Dacă până acum, fata era un copil exemplar, se pare că lucrurile s-au schimbat.

‘Eliza este foarte respectuoasă, dar a devenit emotivă, ca orice adolescentă. Relația dintre ele este foarte dificilă pentru că vorbim de generații atât de diferite. la mall, la cafenea, îi mai place câte un băiat. Își dorește și ea haine precum ale fetelor de vârsta ei, își dorește telefon modern. Tot ceea ce au și fac celelalte colege de școală.

Mama ei, însă, nu este forte permisivă, o ține foarte din scurt, vrea ca fata tot timpul să stea să citească. Îi spune că doar femeile culte și educate pot ajunge cineva în viață. Eliza visează să meargă într-o tabără cu fetele, să meargă la cafenea. Adrianei Iliescu i se par dovezi de rebeliune toate aceste pretenții ale fiicei. De aceea au tot timpul conflicte. Fata se simte ca ținută într-o colivie’, au declarat surse apropiate celor familiei lor