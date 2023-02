Adriana Simionescu, decizie radicală! Și-a schimbat numele, iar motivul are legătură cu tatăl ei, Adrian Minune: "Lumea a înțeles greșit" | EXCLUSIV

In articol:

Adriana Siminionescu, fata cea mică a lui Adrian Minune, vorbește despre sarcină, despre grijile pe care le poartă, dar și despre cum își petrece timpul făcând ce-i place mai mult, anume muzica.

Adriana Simionescu și-a schimbat numele

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a povestit experiențele și grijile pe care le trăiește de când a rămas însărcinată, dar și despre sexul copilului pe care doar sora ei îl știe. Adriana a povestit și cum a reacționat viitorul ei soț în momentul în care a aflat că este însărcinată, dar și de către cine a fost încurajată să facă un test de sarcină.

Adriana Simionescu este fata cea mică a lui Adrian Minune. Într-un interviu exclusiv, artista a aruncat bomba! Vrea să își schimbe numele și a oferit și explicația.

"Mai nou, numele meu e Adriana Minune, l-am schimbat. Mi s-au scris foarte multe chestii pe Instagram, că la un concurs de muzică am zis că numele tatălui meu este o povară. Probabil oamenii au înțeles greșit sau ceva de genul, dar nu m-am referit la faptul că eu îl reneg pe tata. Eu îl iubesc din toată inima mea, am crescut cu muzica lui la propriu, în casă. Până la urmă tot fata lui Adrian mi se zice. Chit că sunt eu Adrian Simionescu sau Adriana cu doi de n sau Adriana cu doi de a, tot fata lui Adrian mi se spune. Deci, Adriana Minune. Eu cred că e un lucru bun.", a declarat Adriana Simionescu.

Adriana Simionescu își dorește să aibă băiat

Deși încă nu a aflat sexul copilului, Adriana Simionescu își dorește băiețel, să semene cu ea. Are și un motiv pentru care nu ar prefera fetiță și ni l-a dezvăluit.

"Eu îmi doresc băiat, pentru că știu că dacă va semăna cu mine și va avea atâta tărie de caracter și va fi atât de agitat cum sunt eu, va fi bine dacă e băiat. Dacă e fată, tot va fi bine, dar o să fie mai greu. Gândește-te! Două pietre tari, mamă-fiică...Cum o să facem? Și știu că băieții sunt mai privilegiați așa, nu sunt ca noi, băieții sunt mai lejeri.", a mai spus Adriana Simionescu.

Cum a reacționat Adriana Simionescu când a aflat că este însărcinată?

Adriana Simionescu ne-a povestit și cum a reacționat când a văzut că testul de sarcină a fost pozitiv. În sufletul ei s-a instalat imediat atât fericirea, cât și spaima.

"Am fost foarte fericită, dar în același timp și speriată. Zici că sunt regizor, îmi fac la filme de nu îți poți imagina. Am fost și speriată și fericită, pentru că la 20 de ani nu știu cât de multe știm, chiar dacă noi părem că știm tot. Învățăm pe parcurs, pentru că de fapt despre asta e viața, să faci experiențe. Am fost exagerat de fericită, pentru că acest copil a fost dorit. Nu am luat o decizie, dar am zis și în interviul trecut, că dacă e să apară în viața noastră, mulțumim lui Dumnezeu.", a mărturisit Adriana Simionescu, în platoul WOWbiz.

