Adriana Simionescu, în culmea fericirii! A publicat prima ecografie cu bebelușul ei. Postarea emoționantă pe care fiica lui Adrian Minune a făcut-o pe internet

Adriana Simionescu trece printr-o perioadă extrem de frumoasă. Fiica lui Adrian Minune le-a făcut o surpriză de proporții fanilor săi, atunci când a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Fericită nevoie mare, recent, fata cea mică a celebrului manelist le-a mai făcut o bucurie urmăritorilor săi.

Mai precis, Adriana a postat o imagine de colecție pe rețelele de socializare, acolo unde apare alături de sora ei mai mare, Karmen. Împreună țin în mâini prima ecografie cu bebelușul tinerei. Bineînțeles, alături de fotografie, Adriana a scris și un mesaj emoționant.

„Sunt fericita sa va anunț despre aceasta minune care mi se întâmpla! Am emoții va spun sincer! Este o etapa noua din viața mea,care vine cu multe schimbări! Nu mai puteam tine secret fata de voi.. așa ca,VOI DEVENI MĂMICA”, a scris Adriana Simionescu, în dreptul imaginii în care apare alături de sora sa, Karmen, făcând publică totodată și prima ecografie cu bebelușul ei.

Adriana și Karmen Simionescu [Sursa foto: Instagram]

Karmen, sora Adrianei, mesaj emoționant pentru viitoarea mămică

De asemenea, la rândul său, și Karmen Simionescu a ținut să facă o postare pe rețelele de socializare, fiind extrem de fericită că va fi mătușă.

Cum a reacționat Adi Minune când Adriana, fiica lui cea mică, i-a spus că este însărcinată: „S-a întâmplat. Nici ea nu a știut”

Alături de un videoclip în care apare alături de fiica sa, dar și de sora ei mai mică, Adriana, Karmen a scris și un mesaj emoționant.

„Sunt mandra sa va spun ca O SA FIU MATUSA KARMEN! Am ajuns la o noua etapa a vietii in care nu mai facem noi prostii ci va trebui sa fim politiste intre ai nostrii copii. Ce poate fii mai frumos? Multumim domnului doctor @morariuciprianandrei ca ne asigura lunar ca bebe e ok! Revenim cu gender reveal cand aflam daca Sofi va avea un verisor sau o verisoara! Love”, a scris Karmen Simionescu, în dreptul videoclipului.

