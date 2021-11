Adriana Trandafir a îngenuncheat în fața unui bărbat. Ce s-a întâmplat mai departe a făcut-o pe actriță să izbucnească în lacrimi: "Am simțit nevoia să plec de pe Pământ"

In articol:

Adriana Trandafir a avut curajul de a spune "DA" unei provocări uriașe. Actrița a acceptat să participe în cadrul unei competiții cunoscute din România împreună cu fiica ei și să dea tot ce are mai bun, pentru a câștiga.

Cu toate acestea, însă, vedeta a recunoscut recent că a ajuns la capătul puterilor, în urma unei situații cu care s-a confruntat.

Adriana Trandafir, în genunchi, în fața unui străin

Adriana Trandafir a luptat din greu pentru a continua competiția, alături de Maria Speranța. În ultima ediție a emsiunii, care a avut loc în Iordania, actrița chiar a îngenuncheat în fața unui bărbat, pentru a-i cere ajutorul. Fiecare echipă trebuia să găsească câte un bărbat care purta eșarfa pe cap într-un anumit mod, ceea ce indica fapul că este mire. Acel moment a fost unul crucial pentru vedetă, căci a recunoscut ulterior, cu lacrimi în ochi, că s-a simțit atât de umilită, încât s-a gândit să părăsească jocul: "Am simțit nevoia să plec de pe Pământ și să nu mai întâlnesc asemenea oameni niciodată, să nu mai trăiesc o asemenea umilință.

Adriana Trandafir, în genunchi în fața unui bărbat

Am luat-o personal. Am ajuns să mă târăsc după el pe stradă. Ce am ajuns în țara asta? Pentru că mi-a luat bucuria, mi-a luat demnitatea, m-a pus în cea mai josnică situație în care m-am aflat vreodată. Mi-a ajuns până peste cap toată umilința asta.", a povestit Adriana Trandafir, în emisiunea din care face parte.

Adriana Trandafir

Adriana Trandafir

Adriana Trandafiri: "Am avut senzația că am făcut infarct"

Emoțiile și stresul și-au spus cuvântul în cazul Adrianei Trandafir. Actrița a mărturisit că la un moment chiar a crezut că a făcut infarct și a fost la un pas de a ajunge pe mâinile medicilor, pentru că s-a simțit foarte rău: "Am avut senzația că am făcut infarct, pentru că am avut toată simptomatologia, în afară de vomă. Am avut o ghiară în piept. Nu mai vreau niciun medic, aș fi vrut să mor în secunda aia.", a adăugat Adriana Trandafir, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Ulterior, vedeta și fiica ei au fost eliminate din competiție, din cauză că nu au reușit să se califice în "Cursa pentru Ultima Șansă": "Drumul nostru a semănat cu un curcubeu. (…) Trebuie să merg la psiholog pentru că mă văd numai în cursă. Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri. Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva și aș vrea să vă mulțumesc pe rând.", a declarat Adriana Trandafir, imediat după ieșirea din emisiune.