Actrița a povestit despre cum a ajuns să fie infectată cu virusul Covid-19, dar și despre momentele cumplite prin care a trecut. Din cele declarate de ea, se pare că simptomele au fost aceleași ca în cazul infectării lui Marcel Pavel, conform Sinteza Zilei.

Adriana Trandafir, detalii despre drama vieții ei

"Am filmat la "Te cunosc de undeva", pe 8 iunie, şi, pe 12 iunie, am fost invitată la "Chefi la Cuţite". (...) Am simţit că mi-e frig - şi la Marcel tot aşa a debutat - şi le-am spus să închidă aerul condiţionat. Am mers noaptea acasă, am mâncat o felie de pepene rece şi, de atunci, a debutat simptomatologia cu un inconfort la gât - ceea ce pentru mine nu este nimic grav pentru că fac foarte des lucruri de-astea - cu o senzaţie de roşu în gât. Era aşa o jenă pe care o am de fiecare dată când poate vorbesc mai mult, când poate țip.", a declarat Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar tot în noaptea respectivă a avut febră și se simțea extrem de obosită. Chiar dacă artista nu a vrut să le ceară ajutorul cadrelor medicale, nu a putut sta acasă.

"Am început să fac frisoane, temperatură, dar eu am mai trecut prin lucruri din astea. Nu mi s-a părut nimic deosebit, până când mi-au dispărut gustul şi mirosul şi mi-a fost atât de rău încât nu mă mai puteam ridica din pat. Soţul meu a spus să chemăm un doctor. Am spus nu. Era weekend şi am zis că o să stau să zac şi o să îmi revin. Dar nu a fost aşa", a mai povestit actrița.

Chiar dacă acrtița a avut toată familia alături, tot au existat momente în care își dorea să moară.

"Am fost sigură că am să mor"

"Îmi doream să fiu în moartea clinică pentru că mie mi-a fost bine pe traiectul ăla în sus. Atât de rău mi-a fost. Am avut senzaţia de nu ştiu câte ori că am să mor. Am fost sigură că am să mor pentru că am stat singură în pătuțul meu, nu am vrut să mai vină nimeni, deşi toată familia mea a fost lângă mine.", a mai adăugat arista.