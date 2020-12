Adriana Trandafir, mesaj cutremurător după ce a fost în moarte clinică! "Am auzit vocea caldă a lui Dumnezeu..."

Adriana Trandafir este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Cu toate că are o carieră de succes, cunoscuta vedetă a avut parte și de momente mai puțin plăcute de-a lungul vieții sale. La un moment dat, se pare că actrița a fost în moarte clinică.

Actrița Adriana Trandafir, dezvăluiri despre momentul în care a fost în moarte clinică

In articol:

Totul s-a întâmplat atunci când Adriana Trandafir avea vârsta de 33 de ani și a suferit un șoc anafilactic, iar toată scena a avut loc chiar în fața unei prietene pe care actrița nu o mai văzuse de mult timp. Despre momentul respectiv, aceasta susține că a simțit că sufletul i-a ieșit din corp.

Citeste si: Ce face Romică Țociu în pauzele de publicitate de la ”Te cunosc de undeva”! Cum a fost surprins de paparazzi VIDEO EXCLUSIV

„În primul rând, m-a făcut să înțeleg că i se poate întâmpla oricui și oricând. Mie nu-mi mai e frică de moarte. Trecerea de aici dincolo și cât am stat acolo Sus, pentru mine a fost poate cea mai armonioasă perioadă. Revenirea a fost dureroasă. Nu mi-a plăcut că am revenit, pentru că am ieșit din lumea aia bună”, a povestit actrița.

Citeste si: Dan Bittman i-a dat un inel prezentatoarei Denise Rifai. Totul la vedere, fără ocolişuri - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

"Am auzit vocea caldă a lui Dumnezeu"

Mai mult de atât, actrița de film și teatru susține faptul că i-a auzit vocea lui Dumnezeu și că, de atunci, viața ei a fost extrem de frumoasă.

Citeste si: Prima apariție la televizor a vedetelor care s-au vindecat de COVID-19! Declarații cu lacrimi în ochi: „Am înfrânt!”

Actrița Adriana Trandafir

„Eram pe o aripă de fluture și m-a făcut să nu-mi fie frică de moarte și să nu o aștept ca pe ceva îngrozitor și să înțeleg că întoarcerea a fost cu un scop. Poate copiii mei nu m-au lăsat.

Îmi amintesc că am trecut frumosul tunel până Sus și am auzit vocea caldă a lui Dumnezeu. Pluteam deasupra mea și auzeam și vedeam tot. Dincolo a fost foarte bine”, a adăugat ea.