Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, vor participa la Asia Expres 2021: "Asia Expres, noi suntem pregătite, tu?"

Actrița și fiica sa vor forma o pereche, care se vor lupta cu alte opt pentru marele premiu Asia Expres 2021 sezonul 4.

Adriana Trandafir și fiica sa participă la Asia Expres 2021

Fiica actriței, Maria Speranța, a spus că în această experiență își vor testa limitele.

“Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaintâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite. O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercitiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere. Asia Express, noi suntem pregătite, tu?, a declarat Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir.

Adriana Trandafir are doi copii de care este foarte mândră

Adriana Trandafir și fiica sa participă la Asia Expres 2021

Adriana Trandafir este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Ea are doi copii care și-au ales meserii diferite și departe de lumina reflectoarelor.

„Maria Speranța este studentă la Haga, la Relații Internaționale, face Marketing. Când și-a făcut dosarul ca să fie admisă la facultate, Maria Speranța a avut de completat un chestionar. Și una dintre întrebări a fost – nu mi-a spus, dar am văzut: care este cel mai greu lucru pe care l-a rezolvat? Iar ea a spus: «Cel mai greu lucru pentru mine a fost să ies din umbra mamei mele și lumea să mă recunoască după umbra mea».

M-a durut foarte tare, pentru că eu nu am fost o mamă care să îi scoată în față, să se afișeze cu ei, să spun tot timpul că sunt copiii mei, nu… Maturitatea asta m-a durut, dar a fost o durere care mi-a făcut și bine”, a declarat într-un interviu pentru Libertatea, Adriana Trandafir.

Ștefan este avocat și predă cursuri de Drept la facultate.

"Este un avocat iubit de studenți. M-am dus să îl văd o dată la un curs și când am văzut cât de artist este atunci când predă acel Drept Internațional și cum a abordat el studenții altfel și cât de special este, eu, de acolo de sus, de după o coloană din aula facultății, am zis: «Doamne, îți mulțumesc, mi l-ai făcut talentat!». Este un avocat bun și va avea o carieră pedagogică excepțională, pentru că are acest har. Ștefan își începe mereu cursul cu o glumă”, a povestit Adriana Trandafir, potrivit Libertatea.

Când începe sezonul 4 Asia Expres 2021

Pregătirile pentru Asia Expres 2021 sunt în toi. Concurenții vor pleca peste câteva zile în aventura lor prin Asia. Potrivit informațiilor date de Irina Fodor, noua prezentatoare a show-ului, concurenții și echipa vor fi plecați două luni la filmări și cel mai probabil, emisiunea va fi difuzată pe post la sfârșitul verii. Acest sezon vine cu schimbări din cauza pandemiei și va fi diferit de toate sezoanele de până acum.