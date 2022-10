Aduc sau nu banii fericirea?! Cristina Onețiu dă cărțile pe față! Milionarul spune lista lucrurilor pe care și le-a dorit, dar nu a putut plăti pentru ele

In articol:

Cristian Onețiu este unul dintre cei mai mari antreprenori din România.

După ce a ratat de 4 ori startul în afaceri, vedeta a reușit să își facă un plan și a dat lovitura în industria de vânzări directe. Cristian Onețiu a fost invitat lui Denise Rifai la "40 de întrebări".

Pentru Cristian Onețiu viața nu a fost întotdeauna roz. Afaceristul a fost nevoit să investească de mai multe ori ca să ajungă la nivelul la care este acum, iar până la momentul în care să dea sfaturi de bussines, a fost nevoit să învețe singur din propriile greșeli.

Ce și-a dorit Cristian Onețiu, dar nu a putut să cumpere cu bani

Cristian Onețiu a reușit să strângă o avere fabuloasă și este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România. Are un nume cu greutate în domeniul afacerilor, iar la 44 de ani românii îi ascultă cu încredere sfaturile pe care le dă în materie de antreprenoriat.

Totuși, deși acum și-ar permite orice, Cristian Onețiu a spus și lista lucrurilor pe care și le-a dorit, dar pe care nu le-a putut lua cu bani. În prezent, afaceristul a ajuns la concluzia că cele mai importante lucruri din viață nu pot fi oricum cumpărate, ci trăite.

"Prietenii pe care nu a putut să îi ajute în anumite situații pentru că nu era legat de bani sau atunci când nu aveam bani era legat de bani și nu puteam să îi ajut; o nație mai focusată pe înțelegerea puterilor pe care le avem și fructificarea lor, relații apropiate cu oamenii fără să te gândești dacă au sau nu nevoie de ceva de la tine.

Majoritatea lucrurilor din viața mea nu costă bani. Sunt câteva lucruri pe care le folosim cu toții o casă, o mașină, o vacanță pentru care trebuie să plătim cu bani. E paradoxal că acum, când am bani, nu prea mai plătesc anumite lucruri. Mașină? Vin un brand și mă roagă să condus o mașină pe gratis, la restaurant la fel, deci e pe dos de cum ar trebui să fie. Când ai, parcă nici nu mai trebuie să plătești pentru ele", a spus Cristian Onețiu, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Cum arată cele mai valoroase lucruri în ochii lui Cristian Onețiu

Afaceristul i-a mărturisit lui Denise Rifai că banii pot cumpăra lucruri scumpe, dar e mai puțin probabil să cumpere o experiență pe care o trăiești din inimă.

"Cred că cele mai valoroase lucruri din viața noastră exact acele lucruri pe care nu le poți obține cu bani și îi dăm atât de mult timp, din păcate, vieții noastre generării de bani și ne rămâne puțin timp pentru lucrurile care sunt fără de preț, dar extrem de valoroase. Cred că tot ce ține de suflet, de spiritualitate, de relații, de experiențe nu prea are legătură cu banii. Poți să te duci în cel mai scump hotel din lumea asta și să ai parte de o experință de lux, dar fără nicio semnificație.

În schimb, poți să te duci într-un sat vechi în care înveți lucruri, stai de vorbă cu localnicii și de acolo pleci mai bogat. Cred că nu e o legătură directă între bani, experiențe, fericire și împlinire", a mai adăugat Cristian Onețiu.

Câte ore pe zi muncește unul dintre milionarii României

Afaceristul a sacrificat multe pentru bussines și carieră, iar somnul a fost primul la care a început să renunțe. Cristian Onețiu muncește cel puțin 8 ore pe zi și uneori chiar și 10, dar a tăiat din perioada de odihnă și a făcut tot ce a putut ca să eficientizeze somnul.

"Sunt oameni mirați că le răspund la ora 02.00 noaptea. Sunt alții mirați care mă văd în vacanță, știind că merg în vacanță și sunt în call cu echipa. Sunt oameni mirați că încă mai lucrez și cred că nu mă mai satură Dumnezeu.

Pentru mine, ceea ce fac nu are legătură cu ce îmi doresc eu mai mult pentru mine, ci ce îmi doresc să las după mine, să construiesc cu ceea ce am primit deja. Așa că răspunsul este undeva între 8 și 10 ore, doar că sacrificiul cel mare pe care l-am făcut l-am făcut din timpul de somn, pentru că nu aveam cum altfel.

Dorm mult mai puțin, mult mai atent, mai prind 20 de minute ziua, undeva la birou. Mi-am optimizat timpul de somn ca să pot să lucrez și după 11.00, când toată lumea se pune la culcare. Mi-am dat seama că am un potențial creativ foarte mare între 23.00 și 02.00 și nu am vrut să-l ratez. Nici nu pot să lipsesc dimineața de la birou, nici nu am putut să ratez potențialul acela, dar nici să ratez din timpul de familie", a mărturisit Cristian Onețiu la Kanal D.

