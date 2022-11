Afacerea cu care Anda Călin vrea să dea lovitura. Iubita lui Liviu Vârciu a investit 50.000 de euro pentru a-și vedea visul cu ochii: "Voi sta acolo în fiecare zi și mă voi ocupa personal"

In articol:

După ce și-a ajutat iubitul să-și lanseze propriul film, Anda Călin a decis că este momentul să facă și ea câteva schimbări pe plan profesional. Partenera lui Liviu Vârciu a hotărât să-și deschidă o afacere în Capitală, în care a investit nu mai puțin de 50.000

de euro.

Cu ce afacere vrea Anda Călin să dea lovitura?

Anda Călin a decis să-și facă debutul în lumea antreprenoriatului. Iubita lui Liviu Vârciu și-a deschis propria afacere în București, iar de câteva zile se bucură de statutul de patron.

Este vorba despre un salon de înfrumusețare amplasat în zona Pipera, în care bruneta a investit suma de 50.000 de euro: "E afacerea mea. Voi sta acolo în fiecare zi și mă voi ocupa personal de dimineață, până iau băiatul de la grădiniță. Am toate serviciile, inclusiv pentru remodelare corporală. Am investit destul de mult.", a declarat Anda Călin, pentru playtech.ro.

Liviu Vârciu se zbate pentru a-și lansa al doilea film

Dacă Anda Călin a reușit să-și vadă visul împlinit, nu același lucru putem spune și despre Liviu Vârciu. Actorul, care pregătea cea de-a doua parte a peliculei "Zăpadă, ceai și dragoste", a fost nevoit să amâne filmările, pentru că nu are bugetul necesar: "Nu am mai făcut nimic cu filmul. Pur și simplu nu am avut timp, întrucât am avut filmări pentru emisiune. Așa că l-am amânat pentru luna ianuarie. Încă nu am bugetul necesar. Am mai făcut rost de ceva bani, dar tot ne-ar mai trebui vreo 200.000 de euro.", a declarat Liviu Vârciu, pentru sursa menționată.

