Afecțiunea care îi dă bătăi de cap Denisei Despa. A fost diagnosticată cu ea de ani buni, dar face și acum recuperare: „Durerile sunt insuportabile”

Denisa Despa trece printr-o perioadă grea, după ce medicii au diagnosticat-o cu scolioză lombară. Deși a aflat că suferă de această afecțiune cu ani în urmă, nu a reușit încă să se vindece complet.

Despre cum se simte acum și despre cât de dureroasă este recuperarea a vorbit chiar blondina, în cadrul unui interviu recent.

Ce riscă Denisa Despa, după ce a fost diagnosticată cu scolioză lombară?

Denisa Despa, una dintre cele mai cunoscute dansatoare de la noi din țară, trece prin momente neplăcute din cauza problemelor de sănătate. Recent, ea a făcut noi dezvăluiri despre starea ei și a mărturisit ce i-au spus medicii, după ce a aflat că este diagnosticată cu scolioză lombară, o afecțiune destul de gravă la coloană.

Deși acum face recuperare, aceasta spune cu sinceritate că are dureri insuportabile și că uneori simte că nu mai poate merge pe picioare.

„Am fost diagnosticată cu scolioză lombară. Durerile sunt insuportabile, la modul că nou pot merge. Am urmat o recuperare care a început de trei săptămâni. Mi s-a spus acum câțiva ani că ar exista riscul de a rămâne paralizată. M-am speriat foarte tare.”, a mărturisit Denisa Despa, în urmă cu puțin timp, în cadrul unei emisiuni televizate.

Scolioza nu este singura problemă care îi dă bătăi de cap Denisei Despa

Deși se confruntă cu o perioadă dificilă, cunoscuta dansatoare privește optimistă spre viitor și caută soluții pentru a se pune pe picioare. Pe lângă afecțiunea la coloană, aceasta se confruntă și cu anumite probleme digestive. De-a lungul timpului a căutat mai multe metode care să o ajute, iar într-un final a ales-o pe cea mai bună: detoxifierea.

„Da, nu am mai încercat până acum, doar că orele târzii la care eu adorm, programul haotic pe care îl am, mâncărurile neadecvate pe care le mănânc și orele nepotrivite, au adus la o digestie nepotrivită. Am găsit acum cheia succesului. Nu sunt genul de persoană care să țină regim alimentar. Știți că eu am probleme cu stomacul. Cu această detoxifiere mă descurc și pot mânca orice.”, a mai spus vedeta, în cadrul emisiunii televizate.

