Într-o perioadă în care numărul cazurilor de coronavirus crește de la o zi la alta, la fel și numărul deceselor, există și multe semne de întrebare în ceea ce privește acest nou virus, dar și victimele acestuia, al căror număr raportat nu este unul mic.

Afirmația care aruncă TOTUL în aer! „Nu a murit nimeni de coronavirus”. Fostul director INML, declarații șocante

Fostul director al INML, Vladimir Beliș, a aruncat niște afirmații care schimbă tot ce se știa până acum. Acesta susține că au murit oameni care au fost testați pozitiv cu COVID-19, dar nu au murit din cauza virusului în sine. Profesorul Beliș a insistat asupra ideii că noul coronavirus apărut în China nu constituie, de cele mai multe ori, o cauză a decesului.

”Autopsia e necesară pentru că din mențiunea legală autopsia se face pentru stabilirea cauzei morții. Deci dacă plecăm de la ideea că nu toți cei care sunt etichetați că mor de COVID-19, chiar mor de COVID-19, atunci trebuie să facem o autopsie ca să vedem de ce a murit. Chiar dacă a fost infectat cu coronavirus, poate a murit din cauza unui infarct miocardic. Deslușirea cauzei morții prin calea autopsiei, primul obiectiv.

Nu a murit nimeni de coronavirus. Au murit oameni CU coronavirus, dar NU DIN CAUZA infecției de coronavirus. Nu e nevoie nici de pandemii, nici de epidemii. Asta au spus colegii noștri din Spania, Italia, Germania, Elveția și Franța. E o transmitere absolut manipulativă a informației, nimic comun cu realitatea. Plecând de la ideea că există cazuri asimptomatice.

Deci omul are testul pozitiv, e infectat, dar nu are niciun semn. Plecând de la acest lucru, eu pun sub semnul întrebării categorisirea ca fiind decese cauzate de coronavirus toți cei care sunt testați pozitiv. E o logică elementară. Dacă sunt cazuri asimptomatice. Există și alte cauze de moarte. Iar acest lucru pune sub semnul întrebării dacă raportarea de număr total de decese prin COVID-19 este cel real”, a declarat fostul director INML la Antena 3.