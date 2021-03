Afla cum sa alegi un banc de lucru in functie de materialele din care este fabricat!

15:02, mar 18, 2021

Fie ca ai un atelier in care iti desfasori activitatea profesionala, fie ca hobby-ul tau necesita prezenta unei suprafete ferme si stabile, alegerea unui banc de lucru potrivit poate face diferenta dintre rezultate satisfacatoare si proiecte intarziate sau executate gresit. Iata ce trebuie sa ai in vedere pentru a achizitiona modelul ideal de banc de lucru!

Cadrul

Cadrul unui banc de lucru va afecta nu numai stabilitatea acestuia, dar si mobilitatea. Atunci cand alegi un model cu cadrul din otel, te vei bucura de rezistenta si rigiditate. Cu toate acestea, greutatea totala a unei astfel de piese va fi mai mica decat in cazul cadrului din lemn, asadar vei putea muta suprafata de lucru mai usor in cazul in care este nevoie.

Aspectul unui banc de lucru cu cadrul din otel este comun, inspirand functionalitate. Rafturile si sertarele vor lipsi, de cele mai multe ori, din dotarea standard.

Cu toate acestea, le poti adauga prin prinderea de blatul si picioarele bancului. Trebuie sa ai in vedere, insa, ca otelul transmite vibratiile puternice, asadar lucrul cu unelte de mare putere nu va fi foarte confortabil. In plus, vibratiile vor fi transmise si catre eventualele rafturi si sertare atasate de cadrul din otel.

In cazul in care alegi un banc de lucru cu cadru din lemn, te vei bucura atat de functionalitate, cat si de un aspect deosebit.

Un mare avantaj al lemnului este ca permite prinderea sertarelor, rafturilor, uneltelor si echipamentelor prin simpla gaurire. Astfel, posibilitatile de personalizare a statiei de lucru vor fi mult mai mari.

Citeste si: Criminalul de la Onești, mesaj de pe patul de spital: ”Îmi iau un pistol și te împușc în cap!”- bzi.ro

Stabilitatea conferita de cadrul din lemn este excelenta, insa greutatea bancului de lucru va fi mare.

Un alt detaliu foarte important este faptul ca lemnul absoarbe socurile si vibratiile, asadar te vei bucura de stabilitate chiar si atunci cand folosesti scule cu putere mare.

Blatul de lucru

Bancurile de lucru au diverse suprafete pe care iti poti desfasura proiectele, iar fiecare material vine si cu o lista de caracteristici specifice. Iata ce optiuni ai la dispozitie din acest punct de vedere!

- Blatul metalic. Multe bancuri de lucru cu cadru metalic au, de asemenea, un blat metalic. Suprafata de lucru este sudata sau nituita de cadru, fiind fabricata din otel de calitate superioara. Daca proiectele tale implica lucrul cu lemnul, aceasta suprafata de lucru nu va fi cea mai potrivita. Cu toate acestea, daca ai nevoie de un blat care nu se pateaza si poate fi curatat extrem de usor, varianta din otel este perfecta.

- Blatul din lemn. De obicei, artarul este folosit la fabricarea blaturilor de lucru de acest tip, fiind un lemn dur, rezistent la socuri si abraziune. Desi lemnul blatului este de esenta tare, activitatea intensa poate lasa urme pe suprafata de lucru. Astfel, blatul poate fi patat de diverse substante si orice taietura, gaurire sau lovitura nereusita se va observa pe suprafata de lucru. Evident, poti proteja blatul din lemn cu o placa din PAL.

- Blatul din PAL melaminat. In cazul in care pui accent pe detaliile estetice, blaturile din PAL iti vor da posibilitatea de a alege culoarea sau modelul. Melaminarea ofera posibilitati deosebit de largi de personalizare a pieselor de mobilier. In plus, o suprafata melaminata este perfect dreapta, lucioasa si usor de curatat, insa poate fi patata in cazul in care anumite substante caustice actioneaza pentru un timp indelungat. Blatul din PAL este rezistent si poate sustine proiecte complicate, insa suprafata lucioasa ar putea provoca alunecarea instrumentelor.

Indiferent de necesitatile tale sau de natura proiectelor pe care doresti sa le duci la bun sfarsit, Viamond iti pune la dispozitie o multime de modele si tipuri de blat de lucru. Descopera oferta chiar acum!