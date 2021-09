Afla istoria secreta din spatele celei mai populare bauturi, Jägermeister

Lichiorul de origine germana pe baza de plante nu este doar unul dintre cele mai cunoscute branduri de pe piata bauturilor alcoolice, dar a devenit simbolul distractiei si al bunei dispozitii. Jägermeister este la fel de indispensabil unei petreceri precum muzica.

Clasificat drept o bautura alcoolica digestiva, acesta are o concentratie a alcoolului de peste 30% si este realizat din nu mai putin de 56 de ingrediente naturale.

Desi reteta este un secret bine pastrat, se stie totusi de existenta catorva dintre ingredientele folosite pentru aceasta bautura unica: scortisoara, cardamom, ghimbir, coaja de portocala si anason.

Intre adevar si legenda

Tradus literar, Jagermeister inseamna “vanatoare-maestru” si este alcatuit din cuvintele “Jager” (vanator) si ”Maister” (maestru). Initial, bautura era destinata vanatorilor. Metoda unica de fabricatie apartine lui Curt Mast, despre care se presupune ca ar fi distilatorul initial al bauturii. Ierburile si condimentele sunt macinate si scufundate in apa si alcool timp de cateva zile. Apoi, mixtura este filtrata si pusa in butoaie de stejar pentru un an de zile. Totul trece apoi printr-o a doua filtrare, apoi rezultatul este amestecat cu zahar, caramel si apa. Dupa o ultima filtrare urmeaza imbutelierea.

Povestea bauturii este aproape la fel de intriganta ca si gustul sau unic. Inceputurile sale dateaza din anul 1930, cand Curt Mast a inventat reteta si a stabilit ca la baza licorii va sta genul de amestesc care a fost folosit timp de secole ca si medicament. In acea vreme, zona in care locuia Mast devenise un refugiu al vanatorilor.

O alta legenda care circula, prin care putem intrezari pasiunea si originalitatea creatorului, este cea a felului in care a fost aleasa sticla perfecta.

Se spune ca manat de perfectionismul care il caracteriza, Mast a creat o serie de sticle prototip, pe care le lasa sa cada de la inaltime pe podeaua din lemn. Sticla cu designul imposibil de confundat in care este imbuteliata bautura in prezent este cea care a trecut testul.

Gust autentic si design inovator

Jägermeister isi spune povestea printr-o serie de sticle, fiecare cu un design autentic, menit sa sporeasca misterul ce inconjoara aceasta bautura.

Daca iti doresti sa experimentezi ceva cu adevarat deosebit, poti incerca sortimentul Herbal Liqueur, o bautura a contrastelor si a notelor dulci-lemnoase. Rosul de burgundia contrasteaza cu paharul, iar gustul cu finish piperat si fructat incanta si surprinde simturile. Sticla cu monograma caracteristica brandului sugereaza mister si grandoare.

Poti incerca si Herbal Liquer Manifest, care este "fratele" mai mare si se distinge prin culoarea sa de culoarea chihlimbarului, cat si prin textura fina. Aroma este vioaie si este incununata cu un finish de pin, cu anason si menta. De asemenea, pentru cei cutezatori, exista varianta mai tare a lichiorului, denumita Scarf. Aroma este intepatoare si indrazneata. Indiferent ce alegi, cu siguranta vei fi incantat de Jägermeister. Intra si tu in clubul maestrilor vanatori!