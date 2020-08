In articol:

Clare Walker, în vârstă de 31 de ani, a dezvăluit ultimele cuvinte ale fiului ei, Cillian Anderson, în timp ce ea i-a cerut să-și pună pijamaua, astfel încât să poată vedea un film împreună.

Însă câteva secunde mai târziu, a auzit țipetele îngrozite ale băiețelului, în timp cetrecea prin clipe de coșmar.

În ciuda eforturilor făcute de Clare, în disperarea de a-și scoate copilul din criza de astm, el își petrecea ultimele momente în brațele ei.

Bunicul copilului a făcut manevre de resuscitare neîcnetat, timp în care mama a apelat numărul de urgență.

Cillian, micuțul din Dundee, a fost transportat imediat cu o ambulanță la Spitalul Ninewells din oraș, unde a murit la doar zece minute după sosire.

Îndurerată, mama Clare și-a amintit cum copilul ei se jucase liniștit jocuri pe calculator, înainte de tragedia bruscă care nu a putut fi prevestită în niciun fel.

Mămica devastată a explicat: „L-am rugat să meargă să-i ia pijamalele pe el, ca să ne uităm la un film.”

„Ultimul lucru pe care mi l-a spus Cillian a fost: „Te iubesc, mami ”. I-am spus: „Și eu te iubesc, fiule - de la lună înapoi. Când am coborât de la etaj l-am auzit tipând.”

„A urlat, un țipăt foarte speriat. A fost un sunet pe care nu l-am auzit niciodată de la fiul meu. Am încercat să-l duc la parter pentru a respira aer curat. Când am deschis ușa din spate, el s-a prăbușit în brațele mele. ”

Femeia a declarat în continuare: „Cillian a murit chiar în fața mea. Am rămas amorțit, de parcă cineva mi-a deschis gura. M-am urcat lângă el și i-am dat un coc. I-am mângâiat părul așa cum îi plăcea și mi-am scuturat ochii.”

Cillian, care avea și febră, se afla pe tratament medicamentuos pentru a-și ține sub controlq condițiile de sănătate.

Familia sa a început să se protejeze pentru a-l proteja cu câteva săptămâni înainte ca blocarea să înceapă pe 23 martie.

Experții spun că este posibil să fi avut un atac astmatic mortal sau un atac de alergie, dar până acum nu poate fi sigur ce l-a omorât.

Rezultatele de sânge care ar putea oferi răspunsuri vor reveni.

Clare a povestit cum Cillian a trebuit să fie dus la spital fără ea, după ce echipajul de ambulanță a apărut în 11 minute.

Ea a spus: „Nu am apucat să stau niciodată în ambulanță cu el. Am vrut să-l țin de mână și să-i spun că va fi în regulă. Când am ajuns la spital, Cillian avea un tub în gât. Echipajul ambulanței a încercat să-l încadreze de mai multe ori. O asistentă a scos-o și a spus că are o dimensiune greșită.”